Martín Palermo habló anoche con Radio La Red y deslizó que se siente preparado para dirigir a Boca Juniors, luego de sus experiencias en Curicó Unido, Pachuca, Unión Española, Arsenal y Godoy Cruz.

“Tenés que tener la capacidad de estar al frente de un plantel como Boca. No es fácil. No por menospreciar jugadores de Godoy Cruz o Unión Española… No es lo mismo que dirigir a los jugadores de Boca. Sí tengo conocimiento de cada rincón del mundo Boca. Uno tiene que estar preparado para asumir el compromiso”, aseguró el Titán.

“Hoy estoy preparado para dirigir lo que me toque. Llevo diez años. En los seis equipos, pasé distintos momentos de mi maduración. Hay que estar y tomar decisiones. La conducción y liderazgo te lleva a eso. Creo que en algún momento me va a tocar. Lo intentaré. Va a ser algo que voy a desear. No apuro los momentos. Cuando tenga que suceder, va a pasar“, concluyó.