Oscar Ruggeri, ex futbolista, campeón del mundo con Argentina y panelista de F90, programa del “Pollo” Vignolo en ESPN. El “Cabezón” nunca se guardó nada al momento de hablar y no lo hizo en el pase con F12, donde apuntó contra Silvina Batakis, ex ministra de Economía del país.

La actual presidenta del Banco Nación se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que se divulgarán imágenes suyas en una Apple Store en la ciudad de Nueva York. El video se viralizó puntualmente por las declaraciones de cuando estaba a cargo del Palacio de Hacienda.

#ATENCION | Fotografiaron a la ex ministra @sbatakis en el Apple Store de Nueva York. La ex ministra de Economía había afirmado semanas atrás: “El derecho a viajar colisiona con la generación de puestos de trabajo”. 📷 @gonziver pic.twitter.com/3Xmp3zJJed Publicidad — (@) October 2, 2022

En julio de este año, Batakis aseguró en una entrevista televisiva que “el derecho a viajar colisiona o tensiona con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, con relación a la perdida de dólares que implicaría esto para el Banco Nación. Justamente, esto molestó a Ruggeri, quien suele viajar al exterior con regularidad.

“La Batakis ésta me pu… porque me fui a Inglaterra. Ya iba mal porque dije: ‘Che, viajé, con el tema del dólar’. Sentada así en Nueva York ‘la nami’. Es una cosa… el verso que nos hacen, Dios”. Después, aclaró que estaba “tranquilo”, pero al mismo tiempo, indicó: “Me vuelven loco esas cosas. Me dicen a mí y lo hacen ellos. Es para todos igual”, explotó Ruggeri.

