El presente de Boca mejoró realmente en las últimas semanas. El conjunto dirigido por Hugo Ibarra encontró su rumbo en los juveniles, quien es se hicieron cargo de levantar al equipo y tapar los baches necesarios para no tan solo luchar el campeonato, sino ser únicos punteros del mismo.

El “Patrón” Bermúdez, histórico defensor del Xeneize y actual integrante del Consejo de Fútbol, brindó una entrevista a D Sports Radio, donde habló sobre el futuro del DT en el club: “Estamos felices, lo estamos disfrutando y lo queremos con nosotros” y agregó: “No lo aseguramos ni lo descartamos para el año que viene. En su momento se tomaran las decisiones con el Consejo”.

Por parte del “Negro”, hace algunas fechas dejó en clara su postura sobre continuar en el cargo: “Desde el momento en que el Consejo me buscó para hacerme cargo en este momento, yo sé que es partido a partido, tratar de dejar todo por este club. Yo amo a este club, todos lo saben, y voy a hacer todo lo posible para llevarlo al éxito. Y no pienso en el año 2023, sinceramente no lo pienso”.

Ibarra dirigió 18 partidos desde su llegada a Boca, de los cuales ganó 12, empató 3 y perdió los 3 restantes. En esos cruces, marcó 10 goles y le hicieron 3, acumulando 10 vallas invictas.