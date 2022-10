Jairo fue dado de alta, tras la internación que le impidió presentarse el sábado pasado en el Luna Park para celebrar sus 50 años en la música. Si bien la función fue reprogramada, el artista reveló los difíciles motivos que llevaron a la suspensión del show.

En horas previas al evento, desde la cuenta oficial de Instagram del músico, su equipo había anunciado el fin de semana que el espectáculo debería postergarse por un problema de salud del cantante. Ayer, fue el propio Jairo, quien sorprendió a los fans con un video que publicó en sus redes sociales para hablar de su salud y llevar un mensaje de tranquilidad a su público.

“Quería decirles que he superado un problema, un inconveniente de último momento muy fuerte y grave que nos obligó a suspender la función en el Luna Park, una función que yo esperaba con tanta ansiedad y alegría. Por suerte hemos encontrado una fecha para sustituirla, para hacer el concierto el domingo 13 de noviembre a la misma hora”, expresa Jairo en las imágenes, en donde se lo ve recuperado aunque apenado por lo sucedido. “En el posteo encontrarán todas las indicaciones de todo lo que tienen que hacer con las entradas”, comentó a continuación.

“Quiero agradecer a la producción, a los músicos y a los invitados que habían ensayado mucho todas las canciones. A los técnicos y a la gente del Luna Park que se han portado maravillosamente bien”, agregó. “La verdad es que yo fui al Luna Park, probé y mi hijo Yaco tomó la decisión de no hacer el show, una decisión que obedecí enseguida”, contó sobre cómo decidieron cancelar la presentación.

“Los médicos me comentaron después que era una buena decisión [suspender el concierto]. Estoy muy triste por esto, pero el 13 noviembre estaremos para hacer el concierto. Les mando un abrazo muy grande, los quiero mucho y gracias por la comprensión”, concluyó el cantautor.

Intoxicado e internado

Por un problema de salud, el artista fue internado el fin de semana y recibió el alta el domingo por la tarde. En diálogo con su jefa de prensa, Silvia Ferro, explicó entonces que la familia del artista fue la que tomó la decisión de que permaneciera hospitalizado hasta su estabilización.

“Debido a una intoxicación no le permite a Jairo actuar como lo desea, la presentación en el Luna Park será reprogramada. Gracias por acompañarnos en esta decisión que sabemos comprenderán y que tomamos priorizando su salud. Pronto les compartiremos más información. Lamentamos no poder encontrarnos hoy y esperamos verlos muy pronto”, se comunicó en ese momento mediante las redes sociales del artista y de inmediato se especuló sobre su salud.

Su representante desestimó todos los rumores que comenzaron a circular. “Tuvo una intoxicación, lo llevaron a un hospital de Vicente López y estaba mejor, pero no como para hacer un show de casi tres horas. Fue al Luna Park, pero su familia decidió llevarlo a la Clínica Favaloro, donde permanecerá en observación”, detalló Ferro a este diario y asimismo, descartó que se tratara de un cuadro grave.

Con un repertorio de 800 canciones que interpretó en cinco idiomas, más de veinte discos -uno de ellos, Los Jardines del cielo vendió tres millones de copias- durante la charla se enorgulleció por ser un artista independiente: “Siempre canté lo que quise. Quizá no estoy contento de cómo quedaron algunos temas, pero jamás canté algo que no me gustara”. El artista ovacionado en el Olympia y el Moulin Rouge, el que se entusiasma porque volverá a colmar el Luna, el cantante de voz privilegiada, confesó que todavía antes de salir al escenario siente “miedito y expectativa”. “Es un poco la ansiedad por saber cómo va a salir y demás; son sensaciones bastante difíciles de comprender, sobre todo si llevas muchos años cantando”, resumió.