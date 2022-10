Las mujeres utilizan el doble de tiempo para realizar tareas no remuneradas.

Una encuesta realizada por el Indec en 2021 reveló que las mujeres destinan más tiempo que los hombres a realizar tareas no remuneradas.

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021, las mujeres hacen una doble jornada: dentro y fuera de casa. La investigación también detalla el tiempo que se utiliza para estudio, recreación y cuidado personal. Y sobre tiempo de traslado que se necesita para llegar hasta el lugar de trabajo.

El Gran Buenos Aires es la zona del país donde se tarda más tiempo en ir y volver del trabajo: 1 hora 35 en promedio.

Trabajo no remunerado: cuánto realizan hombres y mujeres

El 91,7% de las mujeres hacen trabajo no remunerado. Dedican en promedio 6 horas 31 minutos.

Los varones, por su parte, hacen tareas no pagas en un 75,1% y emplean en promedio 3 horas 40.

La mayor parte de ese trabajo no remunerado es trabajo doméstico. Las mujeres lo hacen en un 90%, mientras que los varones en un 69%. Ellas dedican 4 horas, 6 minutos y ellos 2 horas y 38 minutos.



La desigualdad laboral.



En las tareas de cuidado también se inclina la balanza: 6 horas 7 minutos las mujeres y 3 horas y media los varones, a los que también se les suma un menor porcentaje.

Empleo no remunerado: cuánto realizan las mujeres y cuánto los hombres

La contracara de esta situación es el empleo remunerado:

El 37,1% de las mujeres realizan tareas remuneradas: trabajan 7:34 horas.

Los varones lo hacen en un 55,9% y en un total de 9:06 horas.



Los números muestran una brecha entre hombres y mujeres. (Foto: Indec)

En trabajos de cuidado, que no están relacionadas con hijos, las mujeres realizan casi el doble de trabajo:

31,4% de mujeres ejecutan tareas de cuidado en 6:07 horas.

Por otra parte, el 20,3% de los hombres cumplen estas funciones en 3:30 horas.

En relación con la limpieza del hogar se repite:

Un 77,1% es realizado por mujeres, para lo que emplean 1:42 horas.

Un 44,9% de hombres hacen estas tareas en un promedio de 49 minutos.

Según la encuesta del Indec, los hombres dedican en promedio 3 horas y 40 minutos al trabajo no remunerado por día. Este tipo de actividad está dividido entre cuidados; apoyo a otros hogares, a la comunidad o voluntariados; y trabajo doméstico, como servir y preparar comida y limpiar la casa.

Es en esa última categoría en la que se amplía la brecha: un 69% de los varones realiza trabajo doméstico en contraposición al 90% de las mujeres. Además, ellos dedican 2 horas y 38 minutos a esas tareas y ellas destinan 4 horas y 6 minutos.



Solo en la Patagonia la cantidad de tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado desciende a 5 horas y 38 minutos, el resto del país está por arriba de las 6 horas. En cambio, solo los varones de la región pampeana dedican casi 4 horas al trabajo no remunerado, siendo los que más tiempo destinan a esas actividades.

Otros datos que brinda el Instituto Nacional de Estadística y Censos están relacionados al tiempo utilizado para el estudio, la recreación, el traslado y el cuidado personal. En ese sentido, el Gran Buenos Aires es la zona en la que más se tarda en ir y volver del trabajo: 1 hora y 35 minutos, en promedio.