A pocos días de la principal cita de la número cinco, las expectativas siguen en aumento con respecto a la Selección Argentina. En este sentido, Morena Beltrán no se quiso quedar atrás al referirse a la “Scaloneta”.

La periodista habló mano a mano con Ezzequiel, en un nuevo juego llamado Ping Pong Mundial. Allí fue donde realizó una promesa en caso de que la Selección Argentina logre consagrarse en el Mundial de Qatar.

“No sé… Un tatuaje no sé si es una promesa válida, yo creo que nos vamos a tatuar todos… ¿Qué hago? ¿Me tiño el pelo de celeste? ¡Horrible me va a quedar, pero bueno! Es lo más arriesgado que puedo hacer porque pelarme no me voy a pelar”, soltó More.

Tras algunos idas y vueltas , se definió: “Dale. Me tiño mitad celeste y mitad blanco una semana. Lo hago, eh”. ¡Está grabado!