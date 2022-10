La tragedia del partido entre Boca y Gimnasia en el Bosque conmovió al país entero y lastimó a un gran puñado de hinchas. Pero también destrozó a la familia Regueiro con el fallecimiento de Cesar. Primero habló su hermano y ahora fue el turno de su hijo.

“Toda la vida fuimos a la cancha y lo que pasó nunca lo he visto. Fue un estilo Cromañón, pero dentro de una cancha. Mi hermana estuvo al lado de él y me contó todo. Se empezó a desesperar y a poner mal porque los nenes no podían respirar. Se sacó el buzo y les hacía viento. Quiso salir cuando se abrieron las puertas y ahí se descompuso” declaró Sergio para TyC Sports.

“Mi viejo no estaba yendo a la cancha porque decía que no quería mufar a Gimnasia. Pero cuando perdió con Tigre dijo que iba con Boca. En este momento no quiero saber nada con el fútbol, el club de mis amores me sacó a mi viejo. No lo puedo creer” contó.

Publicidad

Finalmente, concluyó: “Cesar fue temprano a la cancha, 20.30 ya estaba allá, a un costado del banderín del córner. Iba a ser una fiesta, pero se les fue de las manos. En ningún momento se sintió mal, estaba lúcido. Solo se desesperó por los nenes de cinco y seis años”