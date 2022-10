No todo es color de rosas en los Golden State Warriors: se filtró un vídeo donde dos jugadores del último campeón de la NBA terminaron en una brutal pelea en un entrenamiento.

Los protagonistas fueron Draymond Green, ala-pivot de 1.98, y Jordan Poole, escolta que mide 1.93. Si bien aún no se sabe cuando fue el hecho, se especula con que fue en las últimas semanas, por lo cual no alcanzó con ganar el anillo para tener paz en el vestuario.

En el vídeo Green se acerca lentamente a Poole y le da un golpe que lo tira contra el suelo mientras todos sus compañeros estaban entrenando, aunque tras presenciar la situación se acercaron a separarlos, socorriendo a Jordan.

TMZ obtained the video of the altercation between Draymond Green and Jordan Poole at practice https://t.co/55rMnBqAVG pic.twitter.com/k02BGsBo8G

— philip lewis (@Phil_Lewis_) October 7, 2022