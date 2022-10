El partido suspendido entre Gimnasia y Boca por la fecha 23 de la Liga Profesional de Fútbol tendría fecha confirmada para su reanudación. Según comentó Eduardo Aparicio, titular de APREVIDE, los 81 minutos restantes se jugarán el miércoles 19 de octubre a puertas cerradas en un estadio a confirmar. El encuentro por semifinal de Copa Argentina que protagonizará el Xeneize ante Patronato quedará postergado.

De esta manera, los conjuntos dirigidos por Hugo Ibarra y Néstor Gorosito se enfrentarán en la jornada anterior a que finalice el torneo. Ambos equipos tendrán un calendario muy ajustado: un partido cada tres o cuatro días. Sin embargo, los de la ribera son los más complicados porque deben disputar una (o dos) finales antes del Mundial de Qatar 2022.

Calendario de Gimnasia:

Sábado 8 de octubre vs. Banfield (V)

Miércoles 12 de octubre vs. San Lorenzo (L)

Lunes 17 de octubre vs. Argentinos (L)

Miércoles 19 de octubre vs. Boca Juniors

21/22/23 de octubre vs. Talleres (V)

Calendario de Boca:

Domingo 9 de octubre vs. Aldosivi (L)

Miércoles 12 de octubre vs. Sarmiento (V)

Domingo 16 de octubre vs. Newell’s (V)

Miércoles 19 de octubre vs. Gimnasia

21/22/23 de octubre vs. Independiente (L)

Fecha a confirmar vs. Patronato por Copa Argentina

Domingo 6 de noviembre vs. River/Banfield por Trofeo de Campeones

Sin embargo, a pesar de que Eduardo Aparicio haya dado las garantías para que se reanude el encuentro, la AFA es el ente encargado de confirmar la nueva fecha. En caso de la aprobación del día, la semifinal de Copa Argentina podría realizarse el domingo 26.