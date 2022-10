En el marco de una nueva participación argentina en los Juegos Suramericanos Asunción 2022, el entrenador del seleccionado de esgrima elevó la voz en representación del deporte nacional y expresó su enojo contra el desfinanciamiento del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo).

“Esta vez por diferentes factores no pudimos ganar tantas medallas, uno de los factores es que nos siguen robando la plata del 1%. Lo digo yo. El autofinanciamiento del ENARD no se cumple por ley, y si no se cumple la ley es un robo“, explotó Lucas Saucedo, maestro de la esgrimista olímpica Belén Pérez Maurice.

“Entonces les pido a los dirigentes que cumplan la ley y les devuelvan el 1% a los deportistas, porque es de todos ellos. Es la única manera para poder seguir generando deportistas como Paula Pareto, Belén Pérez, Los Leones o los chicos de vóley. Es la única manera, los demás países crecen y nosotros nos vamos quedando atrás“, lamentó.

“Con todo lo que habíamos hecho bien, más el ENARD que hace milagros con lo poco que tiene, creo que si devuelven eso vamos a tener más deportistas de élite. Perdón, pero estoy re caliente con este tema porque no puede ser que una esgrimista de la talla de Belén cobre lo que cobra, que es menos que la canasta básica“, agregó.

Vale recordar que desde 2017 el impuesto del 1% a la telefonía móvil dejó de ir para el deporte nacional, hecho que representó un importante perjuicio económico para los deportistas. “Discúlpenme pero es la única forma que tengo para que esto se haga público. Nosotros no hacemos piquete, nosotros entrenamos“, finalizó.

