River tendrá un duro desafío cuando visite a Patronato en el Prebistero Bartolomé Grella por la fecha 24 de la Liga Profesional 2022. Cabe destacar, que el Patrón eliminó al Millonario en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con el fin de mantener el buen ritmo y no volver a caer ante los de Paraná, Marcelo Gallardo cambiará el once, el cual también se encuentra afectado por las lesiones de Lucas Beltrán y de Bruno Zuculini, quien será reemplazado por Agustín Palavecino. Pero, por el lado positivo, contará con un importante regreso al equipo titular para reemplazar al ex Colón.

Pablo Solari, quien demostró un gran nivel hasta que un desgarró lo alejó de las canchas y lo mantuvo en algodones, comenzará desde el inicio en el encuentro ante Patronato. El hincha confió en el ex Colo Colo y esperó para verlo de nuevo desde el arranque.

Posible once de River

Franco Armani; Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Paulo Díaz, Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolas De La Cruz, Agustín Palavecino, Juan Fernando Quintero; Pablo Solari y Miguél Borja.