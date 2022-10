Tras una temporada de ensueño, Max Verstappen pudo consagrarse en la Fórmula 1. Tras ganar el GP de Japón, el neerlandés alcanzó su segundo título en la Fórmula 1 e igualó la línea de grandes campeones mundiales con tan solo 25 años. Por lo que aún tiene un basto recorrido para seguir haciendo historia.

A big thank you goes out to my family, loved ones and management, they support me whatever happens. I can not do this without you ❤️

To all fans, many many thanks for your incredible support, wherever we go, you are there! Absolutely amazing 🤩 pic.twitter.com/sHyssX6zcO

