Ángel Correa, futbolista del Atlético Madrid y la Selección Argentina, es uno de los candidatos a integrar la lista para el Mundial de Qatar 2022. Tras anotar el doblete que le dio la victoria a su equipo por 2-1 ante Celta de Vigo, el atacante reveló una situación particular que le tocó atravesar durante la Finalissima disputada contra Italia el pasado 1 de julio en el Estadio de Wembley.

Según contó en diálogo con TyC Sports, tuvo un inconveniente con la cicatriz que le quedó en el corazón tras la operación a la que se sometió en 2014, antes de fichar por el cuadro colchonero. “Fue algo complicado, ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo“, dijo.

Correa brilló en el San Lorenzo que ganó la Libertadores bajo la dirección técnica de Bauza. Antes de la semifinal, en plena revisión médica para incorporarse al Atlético Madrid, se le detectó un problema en el corazón que lo obligó a intervenirse de manera quirúrgica en una clínica de New York de inmediato. Luego de unos meses de recuperación, reapareció en enero de 2015 el Sudamericano Sub-20 que Argentina ganó con él como principal figura.

“Después de que pasó el partido contra Italia me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido“, relató de aquel momento en los días previos al amistoso frente a Estonia, en el que Messi se despachó con cinco goles.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, y tras haberse quedado afuera de Rusia por muy poco, Angelito solo piensa en integrar la próxima lista de 26 jugadores: “Ya me pasó en 2018 que estuve en la pre-lista y me lo perdí. Eso me afectó muchísimo, estar ahí es el sueño de todo chico. Que ya falte tan poquito hace que se note el nerviosismo”, expresó. Y entre risas agregó: “Con tal de ir a Qatar, voy de aguatero, de cualquier cosa”

“Ojalá esté adentro de la lista. Es la idea y es para lo que trabajo. Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de estar siempre y poder acompañar al grupo. Cada vez que me tocó hacerlo, lo disfruté al máximo porque vestir la camiseta de la Selección es lo más lindo“, deseó.

“Ojalá que mi carrera no se termine sin jugar un Mundial. Es el deseo de todo chico, y estar tan cerca… ojalá se me pueda dar“, insistió. Mientras que para finalizar habló de su presente: “Me siento bien. Cada año voy creciendo más, lo noto adentro de la cancha. Quizás años atrás era más acelerado y quería resolver la jugada de otra manera, ahora voy entendiendo un poco más el fútbol y se disfruta de otra manera”, cerró.