Nicole Neumann y Fabián Cubero se separaron en 2017 y desde entonces no logran consolidar una buena relación de exparejas. En los diez años que estuvieron juntos, fueron padres de Indiana, Allegra y Sienna, pero desde que cada uno siguió su camino, no tuvieron el mejor de los vínculos, más allá de rehacer sus vidas afectivas.

Él formó pareja con Mica Viciconte, con quien en mayo de este año tuvo a Luca. Y ella continúa afianzando su romance con el piloto de autos Manu Urcera, con intenciones de compromiso y de agrandar la familia en algún momento. Sin embargo, cada tanto, surge algún chispazo entre la modelo y el exfutbolista, que puede ocurrir en los contextos más inesperados.

El último ocurrió bajo la forma de un tiro por elevación y tuvo lugar en Los 8 escalones del millón, el programa de El Trece donde Nicole se desempeña como una de las jurados. Desde allí siguió atentamente el recorrido de los participantes hasta que se definieron los dos finalistas, a quienes ella le pregunta por variadas temáticas, desde moda y medio ambiente hasta cultura vegana y yoga. Pero antes de indagar sobre, en este caso, la disciplina oriental, la conductora hizo un comentario en relación a lo que había ocurrido en el programa y que pareció apuntar contra Fabián Cubero.

Todo se originó en un comentario de Ángel, uno de los finalistas. Empleado del Correo Argentino y masajista a domicilio, sorprendió al responder una de las habituales preguntas del conductor, Guido Kaczka, que siempre quiere saber quién anota a cada participante: “Me anotó mi exesposa… Me separé hace poco de mi tercer mujer pero me anotó otra, la madre de mis dos hijos. Mi hija mayor es de mi primer matrimonio y me anotó la del segundo matrimonio”, señaló. Y luego dijo la frase que quedó flotando en el ambiente: “Tengo buena relación con mis exs. Soy mejor ex marido que actual pareja, me parece”, admitió.

La competencia siguió y Ángel logró llegar al escalón final. Allí estuvo cara a cara con Nicole, que a su turno optó por preguntar respecto a una postura de yoga, que representó en ese momento. Pero antes, retomó las palabras del participante con un filoso comentario: “Quiero decir que es un gran don ser un ex, chicos. Escasean los buenos ex, es un don enorme”, señaló la modelo, sin profundizar más, pero que todos entendieron en qué dirección iba.

El último cruce mediático entre Nicole y Fabián ocurrió en agosto pasado, cuando la modelo regresó de un viaje al sur y se encontró con la versión de que el exfutbolista le habría revocado el permiso para viajar al exterior con las chicas. “Llegado el momento que tengamos que ir al exterior, seguramente eso lo voy a chequear. Pero si es así, que le hace una raya más al tigre”, cerró de manera filosa, y haciendo alusión a los inconvenientes con su expareja a la hora de coordinar los temas vinculados a sus hijas.

Mientras tanto, Nicole y Manu continúan afianzando su relación y recientemente viajaron a Europa para una serie de compromisos laborales del piloto. Y aprovecharon para realizar una esperada reunión familiar, con presentación incluida: es que Nicole se encontró con su padre y su hermana menor Clara Alicia Bacher. La joven sueca de 20 años es hija de su padre, Bernd Unterüberbacher y de su pareja, Camila.

La travesía tuvo un claro color familiar, ya que durante el recorrido también se cruzaron con su otra hermana, Geraldine, su cuñado y sus sobrinos, quienes se encuentran en un tour a bordo de un motorhome con la meta de recorrer 12 países. La modelo compartió fotos y videos de la estadía en un lujoso restaurante de la Costa Amalfitana.

FLAVIO MENDOZA HABLÓ DE SU GRAN AMISTAD CON NICOLE NEUMANN

Flavio Mendoza habló en el programa de Telefé de la gran amistad que tiene con Nicole Nuemann: “Somos muy amigos con Nicole, ahora ella está muy bien”.

“Habíamos dicho que en un futuro de viejitos íbamos a tener hijos y ya me cag… se quedó con este”, bromeó el coreógrafo haciendo referencia a Manu Urcera.