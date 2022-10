Roberto Pettinato brindó una entrevista al programa Divina Noche de Dante (El Nueve, sábado a las 22), donde habló de la difícil situación que vive su hijo Felipe, que se encuentra internado en una clínica y acusado de abuso.

En mayo de este año, Felipe Pettinato vivió un trágico episodio al incendiarse su departamento de Belgrano, donde murió el neurólogo Melchor Rodrigo que se encontraba junto a él.

Desde el incendio que hubo en su domicilio, el joven se encuentra internado en una clínica donde lleva adelante un tratamiento de rehabilitación. Pero además de estar luchando contra las adicciones, Felipe irá a juicio ya que está acusado de abusar a una adolescente de 15 años en Olivos.

“Lo de Felipe fue una tragedia muy grande que él está superando día a día”, manifestó el músico y conductor. “Estamos hablando del mundo de la adicción y él está luchando con eso de una manera espectacular. Está con gente que lo está cuidando mucho”, agregó.

“Es maravilloso cómo todos se atienden entre todos, porque estamos hablando del tema de la adicción. Él está luchando con eso de una manera espectacular, se recupera día a día”, afirmó Pettinato sobre el tratamiento que está recibiendo Felipe desde hace meses.

“Es una comunidad impresionante y, cuando se juntan para salvarse entre sí, es porque una parte no está haciendo lo que debería, por ejemplo, los gobiernos”, cuestionó el conductor. “Estuve ahí con ellos y son increíbles. Todos han tenido problemas muy graves”, señaló.

Luego, el exintegrante de Sumo aprovechó para criticar a los programas que trataron la noticia de su hijo. “Hay gente que cree que la Justicia puede estar desparramada en cualquier área”, reflexionó el artista. “La Justicia no está dentro de un programa de televisión. Ahora que hay gente que le resulte más sencillo sentarse en un medio, hablar e irse, eso es ética y moral de cada uno”, agregó.

Cabe recordar que el pasado16 de mayo por la noche ocurrió un incendio en el departamento de Felipe, ubicado sobre la calle Aguilar al 2390, en el barrio de Belgrano. Durante este incidente, murió Melchor Rodrigo, un médico amigo del hijo del conductor. En este momento, la Justicia se encuentra investigando qué ocurrió, exactamente, en ese trágico momento.

El fuego arrasó con gran parte de lo que había en el interior de la unidad “F” del piso 22. El incendio se desató en el interior del living comedor y las llamas rápidamente se propagaron a los demás ambientes, que quedaron cubiertos de hollín. Las fotos del interior del lugar tras el siniestro muestran los destrozos en la cocina, el baño y el balcón. Sólo pareció salvarse una habitación.

Los resultados preliminares de las pericias realizadas por efectivos del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, que cooperaron con sus pares de la Policía Federal Argentina (PFA), señalaron que el fuego se habría originado con un “elemento ígneo capaz de generar una llama libre”, como podría ser “un encendedor, un fósforo o papel previamente acondicionado para ser encendido”.

Tras el incendio del departamento, la situación judicial de Felipe se definirá una vez que culmine la etapa de recolección de material probatorio. Mientras tanto, el fiscal aguarda la evolución del joven para poder tomarle declaración.

Roberto Pettinato habló de su costado espiritual

Por otro lado, Pettinato habló de su costado espiritual y reveló cómo se contactó con el conductor del ciclo. “Estaba con un taxista que me dijo ‘tenés que conocer a Dante Gebel’. Lo escribí en Google y me salió otra persona. Después te encontré y hablamos”, contó.

“Siempre digo: una pata en el Universo y otra en la Tierra. Eso siempre hace bien. No conozco nadie que le haya hecho mal meditar o leer la Biblia”, reflexionó.

“Al mundo no le ha ido muy bien, no estamos en un ‘Wonderfull world'”, añadió. “Estar en paz un rato lo lográs con algo de espiritualidad, no mirando una película de tiros“, sumó.

Sobre su evolución como persona, Roberto dijo: “No podés seguir siendo la misma persona. Uno tiene que ir viendo, a veces uno tiene que tragarse la bronca y callarse”.