Zaira Nara confirmó que con Jakob Von Plessen decidieron tomar la misma decisión. Solteras, las hermanas viajaron junto a sus amigos a Uruguay y desde allí la modelo comparte preciosas postales.

Quien le sigue los pasos muy de cerca a Zaira es el Pocho Lavezzi, quien sin disimular y rápido con el pulgar, le pone mucho likes a las fotos que la modelo comparte de sus soñadas vacaciones con sus seres queridos en el país vecino.

De hecho, la ex de Jakob von Plessen compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotos de su estadía en José Ignacio, para el cual eligió de portada una selfie que evidencia su belleza, y el “me gusta” que destacó fue el de Lavezzi.

Muy atenta, Juariu, la periodista experta en las redes sociales de los famosos, se percató de esta pícara jugada del futbolista y, sin dudarlo, lo expuso a través de las historias de su propia cuenta en la misma red social.

“Quién no pierde el tiempo es el likeador serial…”, agregó Juariu, muy picante, en referencia a Pocho, a una captura de pantalla de la publicación de Zaira donde se ve en primer lugar, la validación virtual del deportista.

Este guiño virtual de Lavezzi a Nara se da en medio de fuertes rumores que aseguran que el futbolista habría terminado su relación con Natalia Borges. No obstante, hasta el momento, ni él ni la modelo salieron a confirmar o desmentir dicha información.

A pocos días que su hermana Wanda confirmara su separación de Mauro Icardi, fue Zaira Nara quien sorprendió al anunciar en sus stories de Instagram la ruptura con Jakob Von Plessen, el padre de sus dos hijos Malaika y Viggo durante los últimos días del mes pasado.

“Después de ocho inolvidables años compartidos, decidimos separarnos y darle otra forma a esta familia, manteniendo la amistad y el amor por nuestros hijos que nos unirán para siempre. Espero sepan entender y respetar este momento familiar. Gracias”, expresó la modelo en un comunicado.

Los rumores de crisis en la pareja se remontan al año pasado, más precisamente cuando estalló lo que muchos denominaron “Wandagate”, el escándalo por el que su hermana mayor había señalado a Eugenia La China Suárez como tercera en discordia en su matrimonio con el actual futbolista de la Superliga de Turquía. En ese entonces, había trascendido que el austríaco habría sido quien encubrió a Icardi para que el jugador pudiera concretar un encuentro con la actriz, mientras las hermanas Nara disfrutaban de La Semana de la Moda en Milán. Y se dijo que la modelo se había enfurecido tanto con él que, siguiendo los pasos de la empresaria cuando aseguró que había terminado con el futbolista, estaba dispuesta a separarse ella también.

“No, estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque si bien es un tema que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, no quiero hacerme cargo, ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, había dicho en ese entonces Zaira en diálogo con Intrusos. Lo cierto es que, tras esos rumores, Zaira y Jakob volvieron a mostrase juntos en las redes.

EL FIN DE SEMANA XXL DE SOLTERA DE ZAIRA NARA CON WANDA EN URUGUAY

Mientras los rumores de romance entre Wanda y L-Gante siguen a la orden del día, Zaira descansó y se divirtió en el país vecino con un grupo de amigos, el cual integró Kennys Palacios.

Zaira posteó las fotos más lindas luciendo impactantes looks en la playa, caminando de noche por la arena y degustando tragos en bellísimos bares con sus mejores amigos.

“Luna llena en Uruguay”, expresó, contenta por este viaje con su grupo de pares.