La Jueza Carolina Ballesteros se ha visto envuelta en una denuncia por presiones hacia dos fiscales que decidieron inhibirse en una causa familiar. La Corte Suprema de Justicia fue advertida y todo podría terminar en un pedido de destitución de la magistrada en la Legislatura.

La causa

El padre de la jueza sufrió la fractura de cadera en un incidente en el que están involucradas y denunciadas su pareja y sus hijas, medias hermanas de la magistrada. Según la imputación, ellas lo empujaron al hombre y generaron la lesión.

La causa cayó en primera instancia en las manos del fiscal Zapata, quien al poco tiempo decidió apartarse atribuyendo presiones de Ballesteros para que se detenga a las denunciadas.

Así, el fiscal Ignacio López Bustos tomó las riendas de la investigación que derivó en la misma situación que el fiscal anterior.

López Bustos denunció que la Jueza se presentó en su oficina pronunciando exigencias y amenazas si no se tomaba medidas sobre las imputadas por empujar a su padre.

El fiscal contestó que pedirá el arresto domiciliario y ella levantó la voz y dijo, “ustedes a mí no me vuelvan a pedir medidas porque no les voy a firman nada“. En consecuencia, el fiscal también se inhibió por los comentarios amenazantes.

Pedido de destitución

Con este contexto, el abogado defensor de las imputadas pidió que inicien una investigación tras la salida de López Bustos de la causa y la destitución de la jueza, lo cual debe tratar la Legislatura en caso de avanzar.

La jueza niega las presiones denunciadas sobre su accionar sobre la investigación.