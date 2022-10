Boca Juniors se trajo un triunfo valiosísimo de su visita a Sarmiento de Junín para seguir en lo más alto de la Liga Profesional Argentina pero también una mala noticia: Marcos Rojo abandonó la cancha entre lágrimas producto de una dura lesión que le impidió continuar el partido correspondiente a la fecha 24.

Tras hacerse los pertinentes estudios médicos, el propio futbolista confirmó su lesión: “Era lo que me esperaba: se me rompió el ligamento cruzado de la rodilla“, contó a la salida de la clínica frente a las cámaras de televisión. El lunes será operado por el Doctor Batista y la recuperación le demandará una inactividad de entre 6 y 8 meses.

“Voy a tomarlo con calma y tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada, con lo del Mundial, yo me apuré para volver lo más rápido posible y me costó mucho en lesiones. Pensaremos en tomarlo con calma, trabajar bien y que se recupere bien la pierna”, acotó.

A su vez, el propio Rojo contó la acción que derivó en su rotura: “Al jugador de Sarmiento le queda la pelota atrás, yo en un movimiento quiero girar y quedar de frente al arco, la cancha estaba bastante seca, tenía tapones de aluminio, se me clavó el pie, no llegué a girar del todo y ahí perdí el equilibrio”.