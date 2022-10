En medio del escándalo mediático y las idas y vueltas, L-Gante solicitó un bozal legal para Tamara Báez en la Justicia. El abogado del popular artista, Alejandro Cipolla, fue el encargado de realizar el pedido para proteger los derechos de la pequeña Jamaica, la hija de ambos jóvenes.

En el programa Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Karina Iavícoli informó: “Este jueves, Cipolla consiguió que el juzgado en lo Civil y Comercial N° 92 dictara una medida para que Tamara Báez ni un tercero puedan hablar de conflictos judiciales, familiares o de la menor Jamaica Valenzuela, ni de Elián Valenzuela”. Luego, agregó: “Esta medida incluso incorpora esta obligación a los medios de comunicación”.

Recientemente, el cantante de cumbia 420 pudo reencontrarse con su hija, ya que con llegaron a un acuerdo por el régimen de visitas. Cipolla confirmó: “Jamaica estará con su padre martes y jueves durante seis horas, y un fin de semana por medio”, dijo el letrado. También, anticipó que la menor pasará Año Nuevo con L-Gante, mientras que Navidad estará con su madre. De esta manera, se cierra una de las tantas disputas que mantiene la expareja. Ahora resta solucionar el tema monetario.

Luego de llegar a este acuerdo, L-Gante festejó con su abogado. Mediante una historia en su cuenta personal de Instagram donde, mediante una foto tipo selfie de ellos, firma muy contento: “¡Causa solucionada pa!”. Horas antes, el cantante subió también a sus historias una foto junto a su beba caminando donde señala: “Mi vida es de película. Hay gente mala y gente buena. A mí lo único que me importa es esta nena. Los demás que la cuenten como quieran porque están fuera de mi esquema”.

Recordemos que este lunes, la mamá de L-Gante Claudia Valenzuela fue captada por la prensa cuando llegaba a la vivienda con su nieta en los brazos. “Ella es la alegría de mi hijo”, dijo frente a las cámaras, muy feliz de este reencuentro familiar. La niña cumplió su primer año de vida el pasado 13 de septiembre y, aunque ya lograba sostenerse por sus propios medios, en la noche del sábado se animó a caminar sola con el aliento de Tamara.

“Verla y no verla (a mi hija) me tiene mal. Un par de dificultades tengo, no la puedo ver todos los días. Me molesta el tiempo perdido, porque todo se puede recuperar menos el tiempo”, le dijo el artista a Luis Ventura en una reciente entrevista. Y, después de aclarar que la beba había sido buscada tanto por su ex como por él, por lo que seguía considerando que eran una familia, se mostró defraudado por las actitudes de Báez.

“Ya no quiero pensar en ella. Fuimos y volvimos varias veces, nos separamos tres o cuatro veces”, señaló el músico en referencia a Tamara. Luego, agregó: “Todo esto me da en no pensar en ella, yo pienso en mi hija”. Por otra parte, reveló que ya llevaba un par de meses durmiendo solo en su casa del barrio. Y que si su ex aseguraba que la relación se había terminado cuando apareció Wanda, había sido porque “vio mucha televisión”.

WANDA NARA Y L-GANTE ESTABAN JUNTOS MIENTRAS MAURO ICARDI SE DESCARGABA EN INSTAGRAM

“Wanda Nara y L-Gante estuvieron grabando el videoclip de El último romántico. Ahora se están yendo porque acaban de terminar. Grabaron una escena puntual de Wanda ingresando al auto de L-Gante con las valijas”.

“Me dicen que el barrio estaba enloquecido, que todos le gritaban ‘Wanda, genia’, pero que ella no se dio vuelta en ningún momento. Él sí, re macanudo, contestaba y saludaba”, contó Estefi al aire.