Marcelo Gallardo confirmó que no seguirá en River Plate y comenzaron a revelarse aún más detalles de su salida. Alina Moine, periodista de ESPN que tuvo una relación sentimental con el ex DT del Millonario, contó cómo fue la charla final con Jorge Brito, presidente de la institución.

La conductora comenzó con el último ofrecimiento de Brito: “Hay que decir que los dirigentes de River, con Brito a la cabeza, Patanian, Francescoli también, apenas Gallardo se los comunica lo que le dicen es: ‘Mirá sabemos que es un año excepcional en cuanto al cansancio porque este año agotó a todos en líneas generales… Porque no hubo descanso en el medio, las pretemporadas empezaron antes también. Tomate un tiempo más, no hay problema’…”}

“Se hizo lo posible para que Gallardo, si quisiera, pudiera repensarlo un poco más, pero la decisión ya estaba tomada. Y en esta prolijidad que ha manejado en este último tiempo, si ya lo sabía, mejor comunicarlo ahora para que la dirigencia pueda trabajar con mucho tiempo y con una pretemporada que el cuerpo técnico de Gallardo dejó planificada en más de un 70%”, continuó.

Luego, Moine puntualizó en los detalles de la salida de Gallardo: “Con el cansancio lógico que también esbozaba Gallardo, en un año que fue cansador aparte y eso también influye, no es lo mismo tomar una decisión relajado que cuando realmente sentís un agotamiento producto de todos los años y además en un año en especial. Lo que sí expresaron es que le ofrecieron que descanse, se tome sus vacaciones y después dé una respuesta. Lo piense un poco más, repensarlo, más relajado. Y fue firme Gallardo… Si no parece que no hubiesen hecho nada para retenerlo, hubo un ofrecimiento de que se tome las vacaciones, no te vamos a apurar”.

“Gallardo sabiendo que su decisión no iba a modificarse dijo que no, que la decisión era firme, que estaba tomada y que lo había pensado lo suficiente. Con responsabilidad, para qué estirarla si se sabe que la respuesta es no, cuando la dirigencia necesita planificar lo que viene”, finalizó Aline.