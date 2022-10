Todavía no se está pagando ni registrando a los supuestos beneficiarios del IFE 5, tal como fue denominada la nueva ayuda económica que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció para los sectores más vulnerables de las sociedad. El titular de la Anses Tucumán, Enrique Salvatierra, manifestó que lo único que está confirmado es la partida presupuestaria para afrontar este nuevo aporte nacional y que se está definiendo los lineamientos de la normativa que dará como resultado a quiénes alcanzará este beneficio.

Por lo tanto, Salvatierra recomendó a la gente a no acudir a las distintas sedes del organismo por este tema en particular y precisó que cuando haya una resolución al respecto, se dará la información de manera masiva. Sin embargo, estimó que el trámite se hará de forma online y el universo que se buscará asistir comprende a aquellas personas que no cuentan con ingresos económicos.

“El anuncio fue hecho hace más de 20 días y persigue poder acercar una ayuda económica a los sectores más vulnerables”, dijo Salvatierra a Los Primeros TV y apuntó que “estimo que hasta la próxima semana estará la normativa, porque los recursos están reservados para los meses de octubre a diciembre”.

El anuncio de Massa

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó en septiembre detalles sobre el bono de $ 50.000 para los sectores más vulnerables del país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sería la encargada de implementar el Refuerzo de Ingresos, que popularmente se nombró como IFE 5 (aunque no todavía no hay definiciones sobre el nombre oficial que recibirá el programa).

Por el momento, se sabe que el pago extra tiene como objetivo que los beneficiarios puedan acceder al monto de la Canasta Básica Alimentaria para un adulto y que será otorgado en 3 cuotas.

Hasta el momento, el organismo dirigido por Fernanda Raverta no confirmó como inscribirse para acceder al monto de $ 50.000. Sin embargo, se espera que el proceso sea similar a los bonos otorgados con anterioridad.

Según las declaraciones del ministro de Economía, este beneficio tiene como objetivo asegurar la “adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad”.

El refuerzo fue anunciado por Sergio Massa durante el lanzamiento del Programa de Incremento Exportador (dólar soja), que estuvo vigente hasta el 30 de septiembre y recaudó más de u$s 8 mil millones.