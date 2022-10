Wanda Nara está muy preocupada por sus hijos, que quedaron en Estambul bajo el cuidado de Mauro Icardi. La tranquilidad se le terminó el miércoles, cuando el futbolista hizo un vivo de Instagram en el que también participaron Valentino, Constantino y Benedicto, los nenes que ella tuvo con Maxi López.

Indignados con todas las noticias que llegan de su mamá desde la Argentina, se expresaron dejando comentarios en la transmisión del futbolista y un comentario dejó en clara la postura que tienen sobre L-Gante, que se encuentra envuelto en rumores de romance con la empresaria. “We hate cantante”, escribió Coki, dando a entender que odian al músico.

Horas antes, Valentino la había llamado para darle un ultimátum e Icardi contó los detalles: “Valu va a cumplir 14 años y ya tiene poder de decisión sobre lo que siente y lo que piensa. Ante el estilo de vida que está llevando su madre, tuvimos una llamada en la que le dijo lo que siente. Le dijo que si sigue en esta postura y comportamiento, ellos mismos se van a tener que alejar”, expuso.

Qué pasa entre Wanda Nara y L-Gante

Según contó Tamara Báez en sus redes sociales, hace rato que Wanda estaba tras los pasos de L-Gante, y le enviaba mensajes por Instagram para poder entablar un vínculo. La idea era contratarlo como modelo de su nueva marca deportiva, pero todo se fue de las manos y las versiones de romance no tardaron en aparecer.

Horas después de que la empresaria reconociera en las redes que estaba separada de Mauro Icardi, el artista anunció su distanciamiento de la mamá de su hija Jamaica, quien no tardó en acusar a Wanda de haber destruido su familia.

En el programa de Mirtha Legrand, L-Gante contó que con la mediática se están conociendo, aunque por ahora son simplemente amigos.

Wanda Nara criticó a las mujeres argentinas

Wanda Nara se tomó un tiempo para dar una entrevista en el programa Red Flag (Luzu TV), conducido por Grego Rossello.

Y a propósito de una conversación que tuvo con un oyente, quien confesó no saber si animarse a convivir con su novia, la mediática aprovechó para tirarle un palito a su ex y también para hacer una filosa crítica contra las mujeres argentinas. “¿Qué onda el tema de la convivencia? ¿Le tenés miedo? Porque para mí, llega un momento en la pareja en la que apuntás o perdés, sino viene alguien y capaz que… Tengo un amigo al que le pasó, que se durmió y me perdió”, dijo en referencia solapada a ¿Icardi? y provocó las risas de todos en el estudio.

“Hay momentos en la relación en que o pegás un volantazo y le das para adelante, pensás en conviviencia, perrito, terreno en común, todo”, analizó Wanda. “¿Estás para irte a vivir con tu novia?”, le preguntaron después al oyente, quien siguió dudando. “Yo te la tiro… Para mi que tu novia está en esa y siento que es re buena mina, hablé un montón con ella. Si vos no le das para adelante, la vas a perder. Yo estoy hace poco en el país y me doy cuenta de que todas minas están en otra, nadie quiere familia, nadie quiere hijos, las minas están en cualquiera pero posta, literal. No saben ni de qué sexo son”, disparó Wanda.

“Encontraste una mina que tiene las cosas claras, no la pierdas. Yo no creo que te metan los cuernos, pero capaz que encuentra a alguien que tenga las cosas más claras y te fleta”, agregó Nara después, como consejo para el oyente.

“Vamos a estar 20 o 30 días seguidos cada uno con los nenes”, dijo Wanda Nara a través de una serie de mensajes de WhatsApp que le envió al periodista Guido Záffora, panelista de Es por ahí (América), acerca de cómo será el régimen de visitas que acordó con el padre de sus hijas Francesca e Isabella. Además, aclaró que además habría “permisos de visitas al otro padre durante esos períodos”.

“Es por eso que yo estoy acá, porque somos tres padres separados que vivimos en distintos países”, leyó Záffora en otro de los mensajes que le mandó la hermana de Zaira. Ese fue el pie para recordar el acuerdo al que llegó con Maxi López por la crianza de Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos que tuvieron en el momento en que se vincularon. “Mi arreglo con Maxi también es así. Cuando está con los nenes son períodos más largos. No podemos tener el acuerdo normal”, dijo.

“En la separación con Mauro todo fue y es organizado de palabra”, leyó Záffora con respecto a lo que Wanda le dijo sobre la ruptura definitiva con Icardi. “Wanda Nara ya está en las últimas, ya dijo: ‘Basta, borrón y cuenta nueva’. La separación ya es un hecho”, cerró el periodista.