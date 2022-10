Luego de que Marcelo Gallardo comunique su decisión de no seguir siendo el director técnico de River Plate en 2023, los hinchas comenzaron a especular cómo se había enterado el presidente y quiénes sabían la triste noticia. El entrenador comentó en la conferencia de prensa que la reunión fue post victoria ante Platense, pero no quiso dar más información.

Jorge Brito habló por primera vez en los medios de comunicación tras la bomba del Muñeco y confesó cómo fue la charla. Además, admitió las reiteradas conversaciones que venía teniendo con MG sobre su continuidad, durante los últimos años.

“Cuando terminó el partido me llamó Matías Biscay al vestuario y ahí fui a verlo a Marcelo. En la charla Marcelo me cuenta la triste noticia y me dijo: ‘Jorge vos me habías pedido que cuando llegue el momento te lo diga lo antes posible. Fue un año muy difícil, un fixture muy complejo, muy duro. Un año que se inició con muchas expectativas’”, destacó el máximo mandatario.

Y agregó: “La idea de Gallardo era comunicarlo al día siguiente. Salimos de la charla y nos tomamos el compromiso de no decirle nada a nadie, ni a nuestras mujeres, mejores amigos, suspender reuniones sin poder decir por qué”.

“Siempre nos caracterizamos por ser muy reservados con las noticias. Pero nos pareció un hecho tan pero tan importante que todos los hinchas de River en todo el mundo merecían recibir esta noticia a través de Marcelo Gallardo”, dijo en diálogo con ESPN.

Ante la pregunta sobre la seguridad de Gallardo, respondió: “A lo largo de 9 años hubo muchos momentos en los que charlamos qué es lo que viene, como seguimos. Acá me encontré con una persona muy dolida por la decisión, pero muy aplomado y convencido. Era algo determinante”.

#ESPNF90 | #ESPNenStarPlus ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA NOTICIA? Jorge Brito contó el momento en que Marcelo Gallardo le comunicó que no seguiría siendo el entrenador de River. ¡Para escuchar con atención! Publicidad Mirá Fútbol 90 en vivo, acá –> https://t.co/uFJThyHdRX pic.twitter.com/39aCx2ScWE — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 14, 2022