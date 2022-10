Alejada hace tiempo de la primera plana mediática, Marixa Balli continúa con su camino de emprendedora textil. Una aventura que inició de manera tímida allá por 2005 en el interior de la provincia de Buenos Aires, continuó con un puesto en la feria de La Salada y ahora luce orgullosa su local a la vista en el barrio de Flores. Sin embargo, el entusiasmo de la exvedette contrasta con la realidad cotidiana de cualquier empleador, que debe hacer frente a unos cuantos costos y riesgos por unos pocos beneficios.

De esto habló Marixa en un extenso móvil con Ángel de Brito y su equipo en LAM. Desde el interior del local, saludó una a una a las angelitas y se puso al día saldando asuntos pendientes con algunas de ellas. Todo en buenos términos, claro está. Y si bien durante toda la charla sobrevoló su pasado -y por qué no, futuro- ligado al espectáculo, el tema de fondo era otro.

“Estoy muy dedicada a este laburo, como cuando estuve en La Salada”, explicó la intérprete del recordado hit “Cachaca”. Y pasó a detallar la batalla diaria que significa ser emprendedora en Argentina desde su experiencia en Xurama, el local que lleva adelante en la esquina de Bogotá y Nazca, en medio de la zona comercial conocida como avenida Avellaneda.

La actriz se puso la camiseta y le puso el cuerpo al proyecto. Ella misma se encarga de comprar los materiales y hasta de realizar los bocetos de los diseños, un talento espontáneo que desarrolló entre bambalinas. “En el local soy una más, trabajamos todas a la par. Y en la fábrica me siento con el modelista, hago los dibujos y me súper interpretan sin haber estudiado diseño de calzado”, asegura.

El don creció en aquellos tiempos de teatro, en los que le decían que tenían inventiva, que por qué no se animaba a ir más allá. Y ella dudaba. El empujón final se lo dieron su padre y su hermano y empezó en el 2005 en una biblioteca en desuso en un club social de Saladillo, la patria chica de su padre. 15 años después, se encontró con una situación que nadie imaginó ni en la peor de sus pesadillas: una pandemia.

“Fue terrible para todos hasta que pude conseguir el permiso para salir y vender online me fue genial. Todo el mundo compraba”, recordó. De Brito quiso saber si había logrado mantener el staff de empleados. Y Marixa se despachó con toda su bronca. “Mantuve todo, pero el que se quiso autodespedir obviamente me hizo juicio. Lo hicieron en muchos locales, la gente quiere que la contrates para cagarte, para hacerte juicio. Por eso no hay laburo en Argentina, porque las leyes están muy mal”, afirmó.

Marixa Balli contó que Prince intentó conquistarla

Marixa Balli dio una nota donde habló de su presente como empresaria de calzado e indumentaria. Sin embargo al hacer un repaso por su trayectoria artística y mediática, sorprendió al compartir insólitas anécdotas. Una de ellas fue sobre el día que Prince vino a la Argentina y pidió cenar con ella.

“No sé si ustedes se acuerdan cuando vino Prince a la Argentina… Fue hace muchos años… ‘89, ‘90. Yo estaba en Ritmo de la noche, y Prince había ido a cantar. Yo pasé caminando, me vio y le dijo a Marcelo (Tinelli) que quería cenar conmigo”, comentó.

Sin embargo, destacó que en ese entonces ella estaba en pareja con Atilio Amado, el dueño de La Casona discoteca. “Quien organizó todo, porque había que dejarlo contento a Prince, fue él. Él dijo ‘Marixa es mi novia, la tengo que cuidar’. Así que se hizo la comida en La Casona con todos los músicos y todo. Muy linda anécdota. Quedó ahí, en una comida. Estaba re custodiada además”, cerró entre risas.