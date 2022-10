El actor de origen escocés Robbie Coltrane, quien interpretó al personaje de Hagrid en las películas de Harry Potter, falleció en el día de hoy a los 72 años, según informó hoy el medio británico PA, que citó a su agente.

Coltrane también participó de varias películas y series de TV. Entre ellas, se destacó interpretando a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las ficciones protagonizadas por Pierce Brosnan: James Bond GoldenEye, de 1995 y 007: El mundo no basta, de 1999.

El reconocimiento mundial le llegó al actor a principios de los años 90, cuando se puso en la piel del psicólogo criminal “Fitz” Fitzgerald en la serie de televisión Cracker, de Jimmy McGovern. Este rol le permitió ganar el premio BAFTA como mejor actor de televisión tres años seguidos entre 1994 y 1996. También fue nominado al galardón por su papel en el drama National Treasure, de Channel 4 y Tutti Frutti, de BBC Escocia. Además, realizó actuaciones memorables en películas como Nuns on the Run Mona Lisa y Ocean’s 12.

El espectro de fanáticos del artista se amplió al sector de los más jóvenes en el arranque del siglo XXI cuando se lanzó la primera película de la saga de Harry Potter, La piedra filosofal, que llegó a los cines en el año 2001. En el filme, Coltrane interpretó memorablemente al guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid. El intérprete disfrutó de una gran popularidad como el medio gigante y medio mago de Potter, ganando fama mundial y elogios por sus interpretaciones conmovedoras y su relación en pantalla con el personaje encarnado por Daniel Radcliffe.

“Sabía que iba a ser enorme por la cantidad de personas que compraron los libros, pero, para ser honesto, nunca pensé que sería más grande que Bond. Ni en un millón de años”, dijo alguna vez sobre la sorpresa que le ocasionó el éxito de la saga cinematográfica de Harry Potter.

Coltrane nació como Anthony Robert McMillan en Rutherglen, Escocia, en 1950. Tomó el nombre artístico de Coltrane cuando tenía poco más de 20 años, y lo hizo en homenaje al saxofonista de jazz John Coltrane. Se abrió paso en la producción teatral The Slab Boys y sus primeros papeles cinematográficos incluyeron tuvieron lugar en Flash Gordon y Blackadder the Third. También interpretó memorablemente al Papa en la comedia de 1991 El Papa debe morir.

Las palabras de J.K. Rowling: “Su talento era único”

Varios colegas han manifestado su pesar en las redes sociales por su temprana partida. La escritora británica J.K. Rowling, autora literaria de la exitosa saga de Harry Potter, expresó a través de Twitter sus condolencias a la familia y destacó las cualidades personales y profesionales del actor.

“Nunca volveré a conocer a nadie ni remotamente parecido a Robbie. Tenía un talento increíble, completamente único, y me siento más que afortunada por haberlo conocido, trabajado con él y por habernos reído juntos a carcajadas. Envío mi cariño y mi más sentido pésame a su familia, en particular a sus hijos”, mencionó la autora. Rowling compartió asimismo una imagen en la que se los puede ver a ambos en un destacado entorno, sentados en una mesa y donde Coltrane sujeta la mano de la escritora.

Problemas de obesidad

Los últimos años de Coltrane estuvieron marcados por sus dolorosos problemas de salud. El actor sufría una grave obesidad y en 2016 los médicos le indicaron que tenía 45 kilos de exceso de peso. “Tuve una operación exploratoria y descubrieron que no me quedaba nada de cartílago en mi rodilla izquierda”, explicó en una entrevista en aquel año.

The Sun había afirmado que se encontraba postrado de forma permanente en una silla de ruedas, que no podía moverse sin ayuda y que tenía previsto un viaje a Estados Unidos para someterse a una cirugía: “Es muy frustrante para él, pero realmente está esperando volver a ponerse en pie después de la operación”.