n los últimos días, Martina “Tini” Stoessel volvió a ponerse en boca de todos a raíz de su intrincada relación con Rodrigo De Paul. Según trascendió, las cosas entre ellos no estarían del todo bien y hasta aseguran que habría una “separación concretada” y que “no hay vuelta atrás”. No obstante, en lo que a su vida laboral respecta, atraviesa un gran momento y su música cruzó las fronteras. Pero no todos están muy a gusto con sus canciones: un obispo de Uruguay la criticó sin filtro por sus temas y encendió la polémica.

El fin de semana la cantante dio un show en Uruguay y su presencia causó furor. Una multitud cantó y bailó al ritmo de sus hits, pero hubo algunos que no estuvieron muy conformes con ella y el contenido que ofrece. A través de su canal de YouTube, Jaime Fuentes, sacerdote del Opus Dei, según consignó El País de Uruguay, hizo un furioso descargo sobre Tini, al que tituló: “¿Hijos Imbéciles?”. Y les habló a los padres de los fans que fueron a verla.

“Me llamó la atención ese extraordinario éxito que tuvo, en el estadio Centenario, la actuación de Tini”, fue lo primero que dijo sobre el tema. En esta línea, comentó que en otras oportunidades escuchó sobre ella, pero no se “había preocupado de más”. Sin embargo, tras ver la gran convocatoria que tuvo, comentó que le entró la curiosidad por saber “las causas del éxito”. Fue ahí cuando decidió analizar una de sus canciones y hablarle directamente a “los papás y las mamás de las criaturas que llenaron el estadio”.

“¿Ustedes han visto algún video de esta chiquilina? Tiene millones de seguidores y visualizaciones. ¿La han visto? ¿Han escuchado las letras?”, cuestionó Fuentes. Asimismo, analizó la letra de una de las canciones más conocidas del repertorio de la cantante: “La Triple T”.

“Con mis gata’ salimo’ de roce, no llegamo’ ante’ de las doce. Yo sé bien que parecemo’ mala’. Pero en el fondo tú me conoce’. Que en mi cama no voy a dormir, un viaje a Europa antes de salir, donde sea la vamos a seguir. Esta noche es pa’ beber, pa salir y no volver. Hoy no llego a mi casa, la montamo’ en la plaza. Sírveme un traguito ma’, uno pa’ mí y otro pa’. El que a veces se olvida, que solo hay una vida. Aquí llegó la triple T: Tini, Tini, Tini (…)”, leyó el obispo.

A partir de esto volvió a apuntar contra el contenido que ofrece Tini. “Ustedes son padres y madres de familia que seguramente no sabían, no escucharon y no pusieron atención a esto que acabo de leer, de esta canción de esta criatura”, acusó y en esta línea continuó: “¿Ustedes se dan cuenta lo que lleva consigo que sus hijos e hijas bailen al ritmo y con las letras de esto?, ¿son consientes de que este tipo de literatura va entrando en las cabecitas, el corazón y las conductas de sus propias hijas?”.

Para finalizar el video de siete minutos, el obispo de Uruguay dijo delante de la cámara: “Le pido a la Santísima Virgen que cuide a las niñas, a los niños, a los papás, a las mamás”. Y para terminar hizo un rezo.

“El señor se tomó el trabajo de ver el fenómeno, escuchó los temas y los analizó. Dio un mensaje a los padres”, remarcó Pía Shaw. A su vez, Ángel De Brito destacó que “no fue irrespetuoso”, pero aseguró: “No es humor, es de verdad”. Por su parte, Yanina Latorre apuntó contra las palabras del obispo y sostuvo: “Que haga una olla comunitaria, que vaya a barrer la iglesia. Hay un montón de problemáticas en la iglesia”.

TINI STOESSEL ESATRÍA ENOJADA CON DE PAUL

Con data en su poder, Luli Fernández no solo se animó a contar que la cantante habría dejado al futbolista, sino que también le habría puesto fin al diálogo.

“Estoy en condiciones de afirmar que Tini no solo habría tomado la determinación de terminar con la relación, sino que lo habría bloqueado de todos lados, que estaría enojadísima y es él que está desesperado por volver a hablar con ella”, sentenció la panelista.