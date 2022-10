En el Teatro San Martín se llevó adelante el Acto de Premiación y Cierre de la Instancia Final de la Olimpíada Internacional de Matemática ATACALAR 2022, en donde Tucumán tuvo una destacada actuación al obtener 13 medallas en total, de las cuales 6 fueron por lograr el primer lugar, siendo la delegación que obtuvo el mejor desempeño. Esta evaluación se desarrolló por segunda vez en la provincia.

Atacalar es una instancia de integración binacional que reúne a las provincias de La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y a la región chilena de Atacama, compuesta por las provincias de Chañaral, Copiapó y Huasco.

El encuentro estuvo presidido por el vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado; el secretario de Bienestar Educativo, Marcelo Romero y la subsecretaria de Educación, Patricia Fernández; y contó con la presencia de la directora de Proyectos y Estudios de la Secretaría de Relaciones Internacionales, Andrea Reynoso; el consejero Regional Secretario de la Comisión de Relaciones Internacionales en Representación del Gobernador y del Gobierno Regional de Atacama, Hugo Bugueño; y del secretario de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de La Rioja, Duilio Madera.

El propósito central de la Olimpiada Internacional Matemática ATACALAR 2022 es potenciar en los estudiantes la capacidad de resolver problemas complejos. Éstos demandan el uso de conceptos, propiedades y estrategias que posibiliten juzgar la razonabilidad y coherencia de las soluciones, justificar y argumentar en torno a los procedimientos realizados. Además, pretende fortalecer el intercambio cultural entre ambos países, favorecer a la integración e intercambio de experiencias de estudiantes y docentes y evaluar el nivel de educación matemática, entre otros.

Además de Tucumán, Córdoba 12, La Rioja recibió 8 medallas, 7 premios por las regiones de Chile, Santiago del Estero 2, y Catamarca 1.

“Están todos muy emocionados con las entregas de premios y menciones de las Olimpíadas de Matemáticas ATACALAR. En representación del ministro Lichtmajer, un gran impulsor de lo que ha sido esto junto al gobernador Osvaldo Jaldo, estamos cerrando este gran evento internacional importantísimo de fomento de las matemáticas, de una contribución fundamental al conocimiento. Como provincia, estamos emocionados de ser la segunda vez que aceptamos el desafío de hacerlo en Tucumán, están todos muy agradecidos por la competencia y por haber podido visitar esta hermosa provincia, tener recreaciones y salidas, creemos que esto es un punto de intercambio cultural y turístico entre la región de Argentina y Atacama”, sintetizó Marcelo Romero.

A su turno, Andrea Reynoso, agregó “la secretaría de Relaciones Internacionales junto con el Ministerio de Educación compartimos un lugar muy especial dentro de ATACALAR, fuimos la última sede de las olimpíadas y luego de la pandemia no se pudo hacer en otro lado; entonces tuvimos la impronta de volver a ser sede y estamos muy orgullosos por el nivel y la convocatoria de todas las provincias que han podido participar”.

Sofía Vallejos, estudiante de Copiapó, comentó: “no me esperaba ganar, pero me sentía muy feliz de haber venido. Para mí ese era el premio, y esto ahora es aún mejor. Mi profesor me invitó a participar y acepté porque me dijeron que venga a medir mis conocimientos, y me sorprendí de mí misma. Tucumán es una ciudad muy bonita, fue bonito venir de Chile a conocer otro país y lo voy a recordar”.

Por su parte, Benjamín Lobo, estudiante de Tucumán, dijo “me siento orgulloso, haber llegado hasta acá es mucho y no esperaba llegar tan lejos. Es un logro fantástico. Decidí participar para conocer personas, poder conocer más sobre la materia y ampliar mi conocimiento, es una experiencia muy linda que te hace aprender y ser mejor persona”.

“Para mí es un privilegio poder estar acá, creo que toda la gente debería participar de esta hermosa experiencia”, dijo Tomás Billone, alumno de Tucumán.

Listado completo de estudiantes ganadores:

CATEGORÍA A – NIVEL 1:

Primer Lugar: Gerónimo Obeid (Tucumán) y Bautista Eloy Molina Tapia (La Rioja)

Segundo Lugar: Facundo Cisneros (Catamarca), Matilde Aliste (Copiapó) y Mariano Lionel Farías (Santiago del Estero)

Tercer Lugar: Joaquín Da Cruz Paone. (Córdoba)

NIVEL 2:

Primer Lugar: Tomás Billone (Tucumán), Catalina Villagrán Miranda (Tucumán) y Benjamín Lobo (Tucumán).

Segundo Lugar: Catalina Peretti (Córdoba)

Tercer Lugar: Amparo Constanza Juárez (La Rioja)

NIVEL 3:

Primer Lugar: Carolina María Álvarez Anderson (Córdoba)

Segundo Lugar: Jonás Blanco Cortese (Córdoba) y Miguel Ángel Chuchuy Cardozo (Tucumán)

Tercer Lugar: Joaquín Sergio Rub Russo (La RIoja), Antonella Bustos (Tucumán) y Anabella Yanel Romano (Tucumán)

CATEGORÍA B – NIVEL 1:

Primer Lugar: Eduardo Alegría Farfán (Copiapó)

Segundo Lugar: Mateo Sáez (Tucumán) y Juan Pablo Leiva (Tucumán)

Tercer Lugar: Josué Emanuel Álvarez (Córdoba), Matías Gonzalo Pividori Carballo (Santiago del Estero) y Lisandro Alcaraz (Tucumán)

NIVEL 2:

Primer Lugar: Joaquín Gonzalo Stivala (Tucumán)

Segundo Lugar: Matías David Geremia (Córdoba)

Tercer Lugar: Franco Joaquín Vilte (La Rioja)

NIVEL 3:

Primer Lugar: Lautaro Pérez Echeverría (Córdoba)

Segundo Lugar: Rocío María Casas (La Rioja)

Tercer Lugar: Julieta Bastit Legorburu (Tucumán) y Maximiliano Núñez Oporto (La Rioja)

CATEGORÍA C – NIVEL 1:

Primer Lugar: Sofía Vallejos Núñez (Copiapó)

Segundo Lugar: Juan Mayegas Soto (Copiapó)

Tercer Lugar: Ulises Fortunatto Francheschina (Córdoba)

NIVEL 2:

Primer Lugar: Irina Caramuti (Tucumán), Juan Pablo Sarroca (La Rioja) y Ángeles Yao (Córdoba)

Segundo Lugar: Lucas Brian Heredia (Córdoba)

Tercer Lugar: Paz Belén Alcayaga Morales (Huasco)

NIVEL 3:

Primer Lugar: Ignacio Raimundo Agost (La Rioja)

Segundo Lugar: Joaquín Morais (Córdoba) y Alfonso Ignacio Zepeda Rocco (Copiapó)

Tercer Lugar: Ana Paula Simoncini Segovia (Córdoba) y Carlos Benjamín Castillo Araya (Huasco)