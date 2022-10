Fabián Doman arrasó en las elecciones, hace dos semanas, y se convirtió en el nuevo presidente del club. El periodista y opositor le puso fin a la gestión de Hugo Moyano después de ocho años. Con el 72% de los votos, se adueñó de unos comicios históricos en Avellaneda.

Javier Zanetti estuvo muy activo durante los sufragios y los hinchas del Rojo se ilusionaron con ver al ex capitán de la Selección Argentina adentro del club. Sin embargo, fue el propio Pupi en aclarar su futuro en la institución.

“Hablé con Doman y (Néstor) Grindetti, pero no voy a ocupar ningún rol en Independiente, no puedo. Es algo que no corresponde. Si asumo alguna responsabilidad tengo que estar en el país y no es posible por la función que cumplo en el Inter”, destacó en diálogo con DSports Radio. Y agregó: “Quiero que le vaya bien a Independiente”.

Por otra parte, habló de los jugadores de la Scaloneta que están en el Inter de Milan: “Lautaro es un referente para nosotros y que nos siga eligiendo ante tantas ofertas que tuvo no es más que motivos de satisfacción. Joaquín tenía un problema en el tendón pero va a estar convocado para mañana para el partido ante el Salernitana”.

“En Italia el Mundial se vive con mucha tristeza, pero me cruzan por la calle y me dicen que como no están clasificados, quieren ver a Argentina campeona”, cerró el vicepresidente.