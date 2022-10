Sin lugar a dudas, el Liverpool y el Manchester City se convirtieron en los protagonistas de la Premier League. Ambos conjuntos tienen los planteles más competitivos del campeonato y los dos mejores directores técnicos de la actualidad: Jürgen Klopp y Pep Guardiola.

Al alemán no le tembló el pulso en la previa y dejó en claro el respeto que tiene por Erling Haaland, figura de los skyblue : “Tienen el mejor equipo del mundo y meten al delantero más importante del mercado sin importar lo que cuesta” y agregó sobre el mercado: “Hay tres clubes en el fútbol que pueden hacer lo que quieran desde lo económico (los otros son Real Madrid y PSG)”. No podemos actuar como ellos. No es posible. Es legal y todo está bien”.

Aun así, esto no fue para nada una bandera blanca, sino que dejó un claro mensaje para los fanáticos: “A pesar de que sean el mejor equipo del mundo, intentaremos ganarles en nuestra casa”.

Por último, Klopp aclaró cuál será su postura ante el ariete noruego: “Cuando jugás contra el delantero más importante del planeta hay que asegurarse de que no reciba muchas pelotas. El tema es que si te ocupas tanto de un jugador, les abrís huecos a otros futbolistas que también tienen mucha clase”.