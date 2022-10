Coti Sorokin se encuentra realizando varias presentaciones en vivo y su último show en Madrid, España, dio que hablar por el sorpresivo anuncio que el cantante argentino realizó ante una gran cantidad de espectadores.

El cantautor está de gira con distintas actividades programadas en la agenda y la hija de Marcelo Tinelli se muestra junto a él. Mientras que anoche, las personas que estaban en el show vivieron un momento único, que tomó por sorpresa incluso a la hija del conductor televisivo, Marcelo.

“El año que viene me caso yo”, expresó Coti Sorokin desde el escenario, con una copa de vino con la que invitó a brindar a su público. El momento exacto en que lo mencionó fue captado en un video por la periodista Luciana Longstaff, que lo compartió en las redes sociales.

Además, mostró que Cande Tinelli estaba presente en el show en Madrid, España, al momento del anuncio. Según se escuchó decir por parte de los espectadores, como también lo escribió la usuaria en la historia de Instagram, la cantante “Dijo que no”. Por lo que en la misma imagen, señaló con picardía, “Se picó todo”.

En su cuenta de Instagram de Cande, subió una serie de imágenes de su carrete de fotos, a las que acompañó con un título: “España te amo”. La artista se encuentra en la península ibérica junto a su pareja con quien se reconcilió hace poco menos de un mes.

Cande Tinelli contó los motivos de su “impasse” con Coti Sorokin

Lo cierto es que, al parecer, la crisis duró poco y, luego de confirmar que están juntos nuevamente, la hija de Marcelo Tinelli analizó su vínculo con el intérprete de “Nada fue un error”. “Es así, las relaciones hay que trabajarlas. A esta generación le cuesta mucho sostener algo, hay poca tolerancia y paciencia. Me parece que hay que aprender, como la gente que sigue casada y uno dice ´¿cómo hicieron?´. Se trabaja, se ceden algunas cosas, hasta cierto punto”, comenzó explicando en una entrevista con el ciclo que conduce Ángel de Brito. Y agregó: “Como dice (Gabriel) Rolón, hay que aprender a amar lo que le falta a la otra persona”.

“Hay que intentar pelearla, para mí ese es el secreto de las relaciones. Porque si uno no tiene paciencia, mandás todo a la m…y no va”, continuó. Aunque admitió ser muy impulsiva: “A veces me rescato y pienso. Pero somos re calentones los dos”. Y acotó, a modo de broma: “Espero que no vengas cada vez que me separe o me pelee, porque puede pasar mil veces más”. De todas formas, reconoció: “A mí me encanta estar en pareja, no me gusta la soltería y joder, no es lo mío”.