Coti Sorokin y Cande Tinelli volvieron a unirse y se acompañan nuevamente a casi todos lados, luego de haber estado distanciados por un breve período. El cantautor está de gira con distintas actividades programadas en la agenda y la hija de Marcelo Tinelli lo acompaña.

Recientemente, el popular artista hizo un show en Madrid, España. Entre el público se encontraba la joven, como una fanática más. Durante el recital, Coti anunció una noticia desde el escenario, con una copa de vino con la que invitó a brindar a su público: “El año que viene me caso yo”.

El momento exacto en que lo mencionó fue captado en un video por la periodista Luciana Longstaff, que lo compartió en las redes sociales. Además, mostró que Candelaria estaba presente en el show en Madrid, España, al momento del sorprendente anuncio.

Según se escuchó decir por parte de los espectadores, como también lo escribió la usuaria en la historia de Instagram, la cantante “dijo que no”. Por lo que en la misma imagen, señaló con picardía, “Se picó todo”. Este episodio fue noticia en varios portales que ya anunciaban una próxima boda para formalizar la relación amorosa.

En este contexto, la joven se cansó de las especulaciones y reaccionó a través de las redes sociales. “Dejen de suponer cosas, pregunten antes”, señaló la hermana de Micaela Tinelli en sus stories de Instagram, un poco fastidiada por los rumores.

Cabe recordar que ya habían hablado del casamiento de la pareja en el ciclo Canta Conmigo Ahora, que conduce Marcelo Tinelli. Todo comenzó cuando el cantante se animó a entonar “Color esperanza”, uno de sus hits, y sorprendió con la introducción que hizo antes de cantar. “En el barrio me conocen como Coti, me insistió mucho mi novia, pero el que me anotó fue mi suegro”, bromeó mientras el conductor y su novia se tentaban.

Luego de terminar el tema, todos los jurados le dieron su voto y el hombre de Bolívar acotó divertido: “Cuando entraste y dijiste que estabas de novio y que además te había anotado tu suegro, se me vino el mundo abajo, porque yo digo ´qué suegro turro que lo anotó´ y ya tiene novia. Justo le iba a decir al Puma (Rodríguez): ´mirá qué lindo chico está entrando para una de mis hijas´”. Y agregó, señalando a Cande: “Ella es mi hija, lo anterior no lo dije por ella”.

Entonces, el intérprete de “Nada fue un error”, se dirigió a su pareja: “Mi amor…”. Pero enseguida Marcelo lo cortó: “¿Cómo ´mi amor’?”. “¿Qué dice, desubicado?”, bromeó la influencer, lo que despertó las risas de todos en el estudio. “Me parecías un tipo ubicado, con novia, y que le vengas a decir ´mi amor´ justo a mi hija me parece raro”, siguió el anfitrión. Y Cande insistió: “Tengo a mi viejo acá al lado”. Acto seguido, ella le dio su devolución, de forma irónica: “La afinación no me mató, tenés que meterle ahí un poco porque sos muy desafinado”. Y cerró divertida: “Bueno, mucha suerte, espero que tu suegro te garpe el casorio”. “Si, yo espero lo mismo”, finalizó Coti entre risas.

Cande Tinelli apuntó filosa contra Tamara Báez en medio del escándalo con L-Gante: “Está chica cree que es Dua Lipa”

Cande Tinelli apuntó filosa contra Tamara Báez en las redes sociales en medio de la escandalosa separación de L-Gante y los rumores con Wanda Nara.

“Esta chica cree que es Dua Lipa”, escribió la hija de Marcelo Tinelli en el comentario de una publicación sobre la mamá de Jamaica en Instagram, compartido por Estefi Berardi.

Fue después de darse a conocer la información del botón antipánico y permitral que la justicia le otorgó a Tamara después de que ingresaran a su casa e hicieran destrozos.