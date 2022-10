A medida que pasan las horas, son más los interrogantes que las certezas en torno a la caída al vacío de un hombre ocurrida ayer por la mañana en el salto Bosetti, en una de las principales atracciones del circuito superior del Parque Nacional Iguazú. Si bien el operativo de búsqueda continúa en pie a pesar de las inclemencias climáticas en la región, y el importante caudal de agua que registran las Cataratas desde la semana pasada, aún no se pudo determinar el paradero del visitante pero sí se encontró parte de una zapatilla, que podría ser de su pertenencia.

Frente a este escenario, Martín Britez, juez de Instrucción N°3 de Puerto Iguazú, brindó hoy más detalles del caso mientras recogen la mayor cantidad de testimonios de testigos y empleados que trabajaban en el Parque al momento del accidente. “Si bien algunas personas vieron cuando cayó, no saben precisar si se trató de una caída o un suicidio. Hay circunstancias que llaman la atención, como es el caso de que una vez en el agua, esta persona no pidió ayuda, no intentó evitar la caída”, comentó esta mañana Brítez, en diálogo con el portal MisionesOnline.

Apareció una zapatilla pero nadie reclama a la víctima

Mientras continúan las tareas de búsqueda en la zona de la desaparición y la desembocadura de las Cataratas del Iguazú, al juez Brítez advirtió que no hay reclamos por el extravío del turista. “El hombre estaba sólo, no estaba acompañado por ninguna persona. No hay denuncias relacionadas con la ausencia de una persona. Tampoco se ha denunciado por parte de los propietarios o administradores de los centros hoteleros o de hospedaje con respecto a la ausencia de un huésped”, aseguró.

Durante la entrevista con el citado medio, el magistrado precisó que personal de Prefectura Naval Argentina (PNA) encabeza el operativo de búsqueda en el lugar del hecho, y contó los avances de la investigación. “Se halló en las aguas un lado de las zapatillas que usaba el hombre en ese momento”, subrayó.

Por otro lado, el juez Brítez se refirió a la versión que trascendió en redes sociales y que apunta a que el hombre se habría querido tomar una “selfie” en un lugar prohibido y, como consecuencia de su imprudencia, cayó en el salto Bosetti. “Esa versión no se plasmó en ninguno de los testimonios, lamentablemente es un trascendido que se viralizó en las redes y en los medios, pero nosotros no la tenemos corroborada. Todo lo que no esté en la causa para nosotros no existe”, sostuvo.

En cuanto a la fotografía que muestra al hombre con el agua hasta la cintura luego de caer al vacío, adelantó que “va a ser peritada para corroborar si es real o trucada”.

Respecto a las tareas de búsqueda, Walter Bareiro, segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú, habló hoy con el canal de noticias TN y reconoció que “es imposible hacer un rastrillaje en la zona” debido a las inclemencias del tiempo y la gran cantidad de agua que hay, producto de la creciente de los ríos Iguazú y Uruguay.

Si bien se desconocen hasta el momento las circunstancias de la caída del visitante, Bareiro dijo durante la entrevista que el hombre se habría querido sacar una foto y perdió el equilibrio. “A partir de las pericias realizadas en el lugar y testimonios de testigos, esta persona se sienta sobre la baranda del Bosetti y pierde el equilibrio cuando se quiere tomar una foto. Cae al agua y es arrastrado hacia el salto al vacío por el gran caudal de agua que tenemos en este momento”, detalló.

Ante la consulta de Infobae, desde el Parque Nacional Iguazú respondieron que el caso se encuentra “bajo secreto de sumario” y no brindaron más detalles hasta el momento “por respeto a los familiares” del turista. “Respecto al incidente en el Salto Bosetti, se encuentra bajo investigación judicial, y por respeto a las personas vinculadas al hecho y a fin de no entorpecer las actuaciones de rigor, no sé realizarán declaraciones por el momento”, dice el correo electrónico enviado a este medio.

Cierre preventivo

El miércoles pasado, la suba del caudal del río Iguazú, producto de las intensas lluvias aguas arriba, obligó a las autoridades del Parque Nacional Iguazú a cerrar el acceso a la Garganta del Diablo, el atractivo más conocido del parque.

Las imágenes que se viralizaron mostraban que el agua había llegado al nivel de los balcones de hierro, por lo cual se desplegaron las barandas para evitar que troncos u otros elementos arrastrados por el río dañen su estructura.

Ayer, la crecida ya era imponente, y el Circuito Garganta del Diablo de las Cataratas continuaba cerrado. Pese a que el viernes el resto del paseo había sido habilitado tras permanecer algunos días restringido su acceso por la suba de los afluentes en Brasil, los especialistas determinaron que algunas de las pasarelas de los miradores turísticos fueron arrasadas por la corriente, por lo que habrá que repararlos.