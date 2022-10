Después de varias declaraciones, nos comunicamos con el Dr. Ricardo Scheuermann, abogado de la familia de la joven. “A mi me contactó el cuñado y la hermana de Noelia y hasta el momento solo los estoy asesorando. Todo dependerá de una reunión que van a tener hoy, la madre de ella con el gobernador y el ministro de Seguridad“.

El letrado afirmó que “no es la primera vez que la Policía no toma una denuncia, no es algo difícil. Siempre dicen venga después no está el oficial. Con la experiencia que tengo, no debe haber sido la primera vez que sufrió violencia por la decisión que tomó y dijo hasta acá llegue. Se ha sentido desprotegida“.

Hipótesis

Scheuermann se preguntó por qué no se hizo una autopsia. “Le entregaron el cuerpo y ya la enterraron. Eso es grave”.

En cuanto a la denuncia de su novio por un rasguño por parte de Noelia, el abogado dijo que “seguro algo pasó. ¿Qué pasa si la drogaron y la colgaron? Me queda la duda que se suicidó, cómo el médico de la policía no constató la lesión”, cuestionó.