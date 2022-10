Boca tiene muchas posibilidades de ser campeón. El conjunto de Hugo Ibarra jugará dos finales, ante Gimnasia e Independiente, donde deberá mostrar su mejor faceta si quiere quedarse con el título.

Pese al nerviosismo de esta época del año, desde la dirigencia ya piensan en el armado de la próxima temporada y los futbolistas que pueden llegar para reforzar la plantilla. Si bien los jugadores de las inferiores lograron hacerse con un lugar en el primer equipo, como Alan Varela, Exequiel Zeballos, Gonzalo Morales, Luca Langoni y Cristian Medina, varios no lograron quedarse en el equipo, como es el caso de Mateo Retegui y Equi Fernández.

El hijo del Chapa salió cedido con el principal fin de sumar minutos en Tigre. Su objetivo no solo se cumplió, sino que también se convirtió en el goleador del Matador y una pieza clave para Diego Martínez. Si bien Boca sueña con contarlo como refuerzo, no dejaron pasar el tiempo por su compañero y ya se comunicaron con el equipo de Victoria para comunicar que no se extenderá la cesión de Equi.

El Consejo de Fútbol tiene en sus planes contar con el mediocampista el próximo semestre, ya que creen que ya sumó lo necesario para luchar por un puesto en el once titular.