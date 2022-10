La nueva temporada de Gran Hermano ya está en marcha y para ingresar al reality, los 18 “hermanitos” tuvieron que despojarse de varios objetos personales, entre ellos de relojes y celulares. Sin embargo, y luego de que se supiera que a Tomás Holder le pusieron en su llegada un papel en el bolsillo, hay sospechas de que alguien entró con un teléfono.

El revuelo, que tuvo un eco importante en redes sociales, surgió a partir de que los participantes especularan con el horario y una de ellas dijera la hora exacta, argumentando que la había visto “en el celular”. No se entendió si se trató de un chiste del que nadie se rió y solo alimento sospechas, o de una trampa de verdad que quisieron disimular. Lo cierto es que esta noche seguramente el anfitrión del ciclo indague sobre el tema para, además, llevar tranquilidad al público.

“Yo me acuerdo. Fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las siete y estaba claro”, dijo muy segura María Laura, la catamarqueña de 42 años mientras todos cenaban sin saber a ciencia cierta el horario en el que estaban.

En otro video que circuló en las redes sociales se escuchó al cordobés Maximiliano Giudici quejarse: “Nah, boluda, ¿por qué te dejaron pasar el celular? Nahhh… A mi me dejaron una remera casi sin estrenar”. Sin embargo, no se llegó a entender exactamente a qué se refería.

En el primer programa, Tomás Holder había quedado en el ojo de la tormenta. El popular tiktoker, que tiene más de 500 mil seguidores, ingresó al estudio y fue a saludar a sus amigos y familiares que lo habían ido a apoyar. Lo llamativo es que la cámara captó el momento en el que una mujer le puso algo en uno de los bolsillos de su pantalón.

La polémica quedó instalada y este martes fue el propio Tomás quien reveló lo que le dieron y despejó todas las dudas que se sembraron desde ese momento. El Gran Hermano convocó al participante al confesionario y allí contó todo.

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió el dueño de la casa a Tomás, mientras en pantalla se repetían las imágenes de la gala inicial del lunes cuando ocurría este polémico hecho. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”, aclaró.

Entonces, Tomás decidió mirar a cámara y hablarle directamente su madre, lleno de emoción. “Mamá, yo no sabía nada de esto, te amo. Te agradezco por haber venido hasta acá, sé que no es fácil, porque tenías que dejar a mis hermanitos allá. No puedo leer esta carta ahora pero te la agradezco de corazón. Sabés que se me ponen los ojos llenos de lágrimas porque sé por todo lo que pasamos y todo lo que hiciste para formarme como persona. Y hoy en día soy esto gracias a vos”, comenzó diciendo.

“Te prometo que apenas salga nos vamos a reencontrar, te lo juro”, cerró Holder y le dio un sonoro beso al papel doblado. “Muy lindo mensaje, tu mamá va a estar muy contenta”, aprobó el Gran Hermano y después le pidió que la carta la deje en el confesionario. “Yo te la voy a guardar”, le prometió. El participante se despidió y se integró a la mesa con el resto de sus compañeros, aun conmovido.

PÍCARO CHISTE DE SANTIAGO DEL MORO A WANDA NARA EN GRAN HERMANO 2022

En medio de la adrenalina por el debut de Gran Hermano, Santiago del Moro mostró las instalaciones de la casa donde convivirán 18 participantes desconocidos y no desaprovechó la oportunidad de chicanear a Wanda Nara en medio de los fuertes rumores de romance con L-Gante.

“Lo tenemos a Robertito Fuenes y Wanda que está hecha una diosa. ¡Chicos, buenas noches!”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de Telefe. Fue entonces que Robertito se despachó con un pícaro comentario al aire: “Santi, querido, por Dios, qué emoción. Quiero decir que Wanda está muy elegante, está brutal. Elegantísima”, atinó a decir. A lo que su compañera se río de la situación: “Muchas gracias. Vos también, estás muy hermoso y elegante”.