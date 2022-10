Verónica Ojeda viajó hace dos semanas a Dubai con su hijo Dieguito Fernando para solucionar algunas cuestiones relacionadas con la herencia de Diego Maradona en los Emiratos Árabes Unidos. Los acompañó Mario Baudry, pareja y abogado de la ex profesora de educación física y apoderado del menor de los hijos del Diez.

El letrado detalló los motivos del viaje que duró doce días y en el que también estuvieron en Abu Dabi. “Fuimos a resolver el tema de Dieguito”, dijo y explicó: “Lo que había en la cuenta de Diego en Dubai se dividió entre los herederos (Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito) y el único que no cobró fue él, pero porque es menor”.

“No es mucho pero para Dieguito es importante y lo resolvimos”, aclaró por supuesto sin dar números y explicó que se trató más que nada de una cuestión administrativa: “Cuando sos menor de edad el trámite es más complejo porque siempre hay que cuidar los intereses del menor. Fue un viaje de trámites porque había que resolver muchos temas de la sucesión”.

En medio de las cuestiones legales y administrativas, Ojeda se tomó un tiempo para que su hijo conociera algunos de los lugares por los que había estado su papá y se encontrara a gente muy querida por él. En ese contexto, Baudry agregó: “Lo querían ver muchas personas, Dieguito es tan parecido a su papá, que todos los que querían a Diego querían verlo y agasajarlo”.

En ese aspecto, muchos conocidos del ídolo hicieron las veces de anfitriones para hacer sentir super cómodo al nene de nueve años, incluso compartieron varias tradiciones con él y hasta le enseñaron a comer (en el piso y utilizando sus manos en lugar de cubiertos). “Lo trataron muy bien”, dijo contento el abogado y aseguró que aún quedan algunas cuestiones por resolver en el país de medio oriente.

Tanto en sus redes sociales como en las del nene, Ojeda compartió algunas de las postales del viaje que realizaron y ya en Buenos Aires, retomaron su rutina.

Hace unos días, desde Emiratos, se había referido a su viaje. “Estoy resolviendo cuestiones de mi hijo, que es lo único que me importa, en la Corte Suprema de Dubai, ellas (Dalma y Gianinna) cobraron la herencia y Dieguito nada, tengo que ver qué pasó, es una situación complicada”, le dijo la ex del astro deportivo a Guido Záffora y siguió: “Son temas personales, lo hago por mi hijo, en unos días vuelvo y hablamos”.

Los declarados herederos universales de Diego Maradona son Dalma, Gianinna -hijas de Claudia Villafañe-, Diego Júnior –de la italiana Cristiana Sinagra-, Jana –de Valeria Sabalain- y el pequeño Dieguito.

Hasta hace un tiempo había dos causas por filiación que concluyeron con los resultados negativos de ADN. Se trataba de los casos de Magalí Gil, a quien en el 2019 su madre biológica le dijo que Maradona era su padre y el de Eugenia Laprovittola, quien inició la demanda una vez fallecido el ídolo.

“No queda mucho más que agregar. Que no fuera hija de Maradona era una de las dos opciones, y así se dio”, había dicho Marcelo Izquierdo, abogado de la primera de las jóvenes mocionadas. “Eran los únicos dos casos en trámite, no hay ninguna otra cosa a la espera de resultados”, aclaró Federico Guntin, el representante de Dalma y Gianinna y el abogado de Jana agregó: “Podrían hacer algún planteo desde el aspecto procesal, pero según hicieron saber los expertos, los estudios guardan varias pruebas de seguridad en el procedimiento, que tornan improbable otra posibilidad o un resultado distinto”.

Para que los procesos de extracción y cotejo de muestras se aceleraran, Ojeda y su hijo se habían puesto a disposición de la Justicia. “Nosotros estamos tranquilos porque aceptamos que se haga el ADN porque entendimos el derecho de Dieguito a saber si tiene hermanas y la pericia dice que no son hijas de Diego, más no podemos hacer. En estos casos todos se niegan pero Verónica entendió que había que hacerlo para ayudar”, decía Baudry en ese momento.

CLAUDIA VILLAFAÑE LE ADVIRTIÓ A VERÓNICA OJEDA QUE IRÁ A LA JUSTICIA PARA QUE SE RECTIFIQUE

“Queremos hacer como ustedes que fueron allá, estuvieron en Europa, se contactaron con esta marca”, le dijo Ojeda. “No inventes, no inventes. Vas a tener que comprobar todo esto”, la desafió Claudia.

“Claro, a la Justicia. ¡Vamos, Claudia! ¡Vamos a la Justicia, sí! ¿Sabés qué? Me cansa que sean tan hipócritas, Jorge. Me cansa que se hagan las buenas y no sean nada buenas. Estoy cansada de la máscara que ponen en la tele y que no sean realmente lo que son. Y te lo digo y me hago cargo.”, explotó Verónica Ojeda.

“Me recontra acuerdo de todo, como cuando te pusiste los bigotes en Mar del Plata cargándome con tus hijas”, le recriminó la mamá de Dieguito. “No vayamos a lo viejo, dijimos que de eso no íbamos a hablar. Vos trucaste fotos de Gianinna con mi pareja y sabés que las trucaste, y yo no digo nada”.