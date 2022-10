Nadie apostaba por la relación entre Wanda Nara y L-Gante, pero lo cierto es que se los ve más juntos que nunca. Si bien por ahora eligen no ponerle un título a la relación entre ellos, cada vez hay más pruebas de que no solo los une los compromisos laborales. Tan es así que el martes por la noche la empresaria lo estuvo acompañando en la fiesta que se hizo post-final de Canta Conmigo Ahora, luego de la consagración de Nicolás Reyna.

Lejos de esconderse de los flashes, la mediática y el cantante -que estuvo oficiando como jurado en el reality- disfrutaron del evento organizado por JECAN en el bar Laundry de Palermo, donde también asistieron todos los integrantes y la producción del programa.

Si bien es un programa que compite directamente con Gran Hermano, Wanda no quiso dejar de acompañar a L-Gante Si bien es un programa que compite directamente con Gran Hermano, Wanda no quiso dejar de acompañar a L-Gante

Wanda y Elián -tal es el verdadero nombre del músico- llegaron minutos después de la una de la mañana al lugar, a bordo de una camioneta conducida por el referente de la cumbia 420. Estuvieron un tiempo en el vip junto a Marcelo Tinelli y otros famosos, y luego se perdieron en la multitud de la pista, donde no dejaron de mimarse y bailar con todos los compañeros y productores de La Flia en el festejo. Luego, pasadas las cinco de la mañana, se retiraron con rumbo desconocido.

En tanto, este jueves se estrenará el videoclip de L-Gante que tendrá como protagonista a Wanda. El último lunes, ambos compartieron un adelanto de “El último romántico”, en el que se los ve a los dos se los ve muy cerca, desnudos y en una cama, y justo cuando la boca de Wanda entra en escena, caen los créditos del tema y el video como para agregar más suspenso. “Pa’ que me quieras ma’ o me odies ma’”, dice el epígrafe en el que cita un verso de la canción. La publicación rápidamente se llenó de miles de “me gusta” y comentarios, entre el que se destacó el de la hermana de Zaira Nara.

Pero además, quien también dejó su mensaje en la publicación fue la propia Wanda; “Tannn lindo, tan chu”, escribió la rubia junto con un corazón rojo, dedicado al cantante. La canción y el videoclip en cuestión verán la luz el próximo jueves 20 de octubre.

El pasado fin de semana ambos estuvieron juntos en un boliche de Quilmes, donde él brindó un show y la mediática estuvo acompañándolo a un costado del escenario, desde donde filmó todo. Su encuentro quedó registrado en una foto que comenzó a circular en redes sociales y donde se los puede ver otra vez muy juntos. Además de esas imágenes que alimentan los rumores de romance, también hay un material donde se puede ver a la pareja a los besos. Allí, además de disfrutar de sus cumbias, ella se mostró muy cariñosa con el cantante.

En la fotografía publicada por la cuenta @chusmeteando1 se ve al referente de la cumbia 420 vestido con un conjunto deportivo dándole un piquito a Wanda, que aparece con una campera camuflada y con una capucha puesta para pasar desapercibida, demostrando no ejercer ningún tipo de resistencia a la acción que realiza el músico. Tras la presentación del cantante, los dos y todo el equipo que lo rodea se fueron a una reconocida cadena de comidas rápidas para terminar la salida nocturna comiendo hamburguesas.

EL NOVIO DE WANDA NARA PRESO CON CADENA PERPETUA CONFIRMÓ LA HISTORIA DE AMOR

La visita de Wanda Nara en la Argentina generó todo tipo de repercusiones. Además de enfrentar fuerte rumores de romance con L-Gante, la ex de Mauro Icardi habló de su historial amoroso, reveló que uno de sus novios está preso… ¡y él apareció desde la cárcel!

“Bueno. Sí, es verdad lo de Wanda. Me están preguntando a full después de que ella declaró que tuvo un novio que está preso con perpetua”, comenzó diciendo Rodrigo Cacciamani, el joven que se adjudica ser la persona que había mencionada Wanda en una nota que dio a Red Flag (Luzu TV).

“Acá vengo a responder, seguro que me expongo. Voy a tratar de responder todo lo que me quieran preguntar. Si no lo charlé nunca es porque nunca se dio, tampoco yo tenía por qué nombrarla. Fue ella la que expuso que tuvo un ex que está preso con perpetua y quedé expuesto yo”, agregó.

Por otro lado, Rodrigo –que aseguró tener el aval de “todos los que me conocen que somos del barrio” dio detalles de cuándo se dio esta desconocida historia de amor con la empresaria: “Creo que hace 18 años atrás que fuimos pareja”.