En las últimas horas trascendieron fuertes rumores de una separación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona. Cansado de las especulaciones, el cantante del grupo Barrio Viejo decidió confirmar la noticia de la ruptura con un breve mensaje en sus redes sociales.

“Antes que inventen mil historias, se las hago corta. Gianinna y yo ya no estamos juntos. Nada más que aclarar”, escribió el exjugador de fútbol en una historia de su cuenta oficial de Instagram. Por el momento, la hija de Diego Armando Maradona mantuvo el silencio.

El pasado 13 de abril, Osvaldo había publicado una foto con la joven durante unas vacaciones en la provincia de Mendoza. En imagen, la hermana de Dalma Maradona aparece en primer plano y de fondo está el músico montando un caballo. Esta fue la última imagen de ellos juntos.

A lo largo de su noviazgo, ellos hicieron varias escapadas juntos. En julio pasado, viajaron a Italia. Ambos fueron a ver un show de Los Rolling Stones, pero el verdadero motivo del viaje es que él enfrentaba un juicio con su ex, Elena Braccini, quien le reclamaba una suma millonaria por alimentos de sus hijas María Helena y Victoria.

