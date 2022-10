Muerte de Noelia Sosa: le practicaron la autopsia al cuerpo

El doctor Sergio Pérez, abogado de la familia de Noelia Sosa, le confirmó a LV12 Web que ya fue exhumado el cuerpo de Noelia y le realizaron la autopsia . “Ahora van a trasladarla a Trancas y hoy habría un resultado preliminar. El informe final estaría en dos semanas, aproximadamente”.

Temprano, en LV12, Pérez sostuvo: “Solicité esta autopsia para que quede fehacientemente acreditado cuál fue la causal directa del deceso de Noelia”. Y agregó que también buscan que se determine puntualmente que otro tipo de lesiones podría llegar a tener en el contexto de violencia de género que padecía. “Eso es lo que quiero constatar. La autopsia nunca se le realizó a Noelia, automáticamente se lo calificó como un suicidio. Hay indicios que podría llegar a ser un suicidio. Yo necesito que corroboren eso. Por lo general no demoran mucho los resultados de la autopsia”, expresó el letrado.

Sergio Pérez

También señaló que hay varios testigos respecto a la violencia de género que sufría Noelia. “Pude recabar varios testimonios. En el día de la fecha los voy a entrevistar a todas esas personas. La mayoría son mujeres, también hay varones”, manifestó Pérez. Y añadió que transmitirá el informe a la Unidad Fiscal de Homicidios 2. También se remitirá el legajo a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos para que se analice la falta de cumplimientos de deberes de funcionario publico por parte de los efectivos policiales. Y además será enviado a la Unidad Fiscal de Violencia de Género.

El abogado recordó que fue la misma Policía de Trancas que elevó el informe a la Unidad Fiscal el domingo pasado. “Ese informe estaba a medias, solamente hablaba de suicidio y nunca habló de un contexto de violencia de género ni mucho menos de la falta de cumplimiento de las obligaciones de la comisaría de Trancas”, sostuvo.

Reunión con el gobernador Jaldo

Respecto al encuentro que tuvieron los familiares de Noelia ayer con el gobernador Osvaldo Jaldo y el intendente de Trancas Roberto Moreno, el abogado dijo: “al contador Jaldo ya lo conocía, al intendente también. Fue cien por ciento positivo el apoyo condicional que brindó el gobernador y la contención a la familia”.

La situación de la pareja de Noelia

Pérez comentó que desconoce el paradero actual de la pareja de Noelia. “Por comentarios, me llegó la información que no se encontraría en Trancas. Él el consciente de lo que paso y por qué paso. En cualquier momento el Ministerio Público lo va a citar“, aseveró.

¿Pudo haber sido instigada Noelia?

“No se puede descartar nada. Inclusive Noelia había dejado una carta con un contenido que en algunos puntos me llaman la atención. A simple vista cuando uno leía esa carta transmite mucha tranquilidad, leí varias cartas de personas que terminaron con su vida y no encontré ese grado de tranquilidad. Hice una comparación con respecto a la caligrafía de Noelia, la letra era la misma pero la forma y demás no era la misma que la letra común de ella”, aseguró Pérez.

En ese sentido dijo que es necesario un psicólogo forense para que analice esa carta para tratar de precisar en qué contexto emocional se encontraba en el momento dé escribirla. “Y a su vez estas personas capacitadas en esa área van a tratar de dirimir si fue instigada o no. Hay que analizarla lentamente letra por letra, las comas, los espacios. Recordemos que padecía violencia, inclusive el mismo día y el día anterior y hace mucho tiempo que padecía violencia de género. En más de una oportunidad a cierto grupo de personas de su grupo de confianza ya había adelantado que no quería vivir, que su vida no le interesaba y no le encontraba sentido. Nunca nadie prevé que alguien se va a suicidar. Por eso hay que prestar atención a este tipo de casos”, finalizó.