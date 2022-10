Shakira por fin se sinceró sobre su separación de Gerard Piqué, con quien estuvo en pareja durante 12 años. Cuatro meses después del comunicado de prensa en el que anunciaron la ruptura, lanzó “Monotonía”, una bachata a dúo con Ozuna, donde dio detalles del momento en el que el futbolista decidió alejarse para siempre de ella.



En la grabación, a la colombiana se la ve con un agujero en el pecho tras un disparo recibido de un hombre vestido exactamente igual al futbolista en “Me enamoré”, el videoclip de la canción que le dedicó en 2017.

Shakira hundió al defensor del Barcelona por cómo la trató en la recta final de su historia de amor. “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Te lo digo con sinceridad, tú estas frío como en Navidad. Es mejor que esto se acabe ya. Siempre buscando protagonismo, y te olvidaste de lo que un día fuimos. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”, entonó envuelta en un mar de lágrimas.

Después de doce años, el futbolista y la cantante pusieron fin a su relación sentimental en medio de especulaciones sobre infidelidad por parte del catalán, quien ya se mostró públicamente con la que sería la tercera en discordia, la joven de 23 años Clara Chía Martí.

Desde hace tiempo que el central azulgrana no esconde su relación. Ambos fueron vistos en un casamiento, en cenas en exclusivos restaurantes catalanes, en algunos viajes románticos, o en un recital en el que se mostraron acaramelados. Incluso el jugador de 35 años comenzó a seguirla en su cuenta de Instagram, en lo que fue otro indicio de la relación.

En cuanto a la separación que sacudió al mundo del espectáculo y deportivo, cabe destacar que comenzó una batalla legal en la que no solo está sobre la mesa el tema de la custodia de los hijos sino también la división de bienes, pese a que nunca estuvieron casados. En esa relación de doce años, la pareja compró propiedades en conjunto, una de ellas cotizada en 4,8 millones de dólares. En 2015 adquirieron otro inmueble cerca del Camp Nou tasado en USD 5.3 millones y un jet privado que rondaría los 20 millones de dólares.

En lo que respecta al estreno de su nuevo tema, Shakira consiguió más de 8 millones de reproducciones a menos de 24 horas de haberlo publicado en YouTube, donde se se convirtió en número 1 en las tendencias de esa red social. Al mismo tiempo las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Apple Música, entre otros, lanzaron en simultáneo el sencillo y ya empezó a posicionarse entre los primeros del ranking.

Shakira y Gerard Piqué, así anunciaron su separación

El 4 de junio, después de varias semanas con el rumor instalado, Shakira y Piqué emitieron un comunicado de prensa para confirmar el fin de su relación. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron.

La ahora expareja se conoció en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica, donde la colombiana interpretó la canción “Waka Waka”. Oficializaron su relación en 2011, cuando ella se mudó a Barcelona. En 2013 nació Milan y en 2015 Sasha, los dos hijos que tienen en común.

“Supe que él sería el único hombre para mí. Me acuerdo perfectamente que estábamos grabando el videoclip de ´Waka, Waka’ y que, cuando terminamos se me acercó y me dijo: ‘Voy a ganar este Mundial, porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica’. ¡Y lo cumplió!”, detalló la artista en una entrevista hace un tiempo.