Las cataratas del Iguazú aumentaron su caudal de agua hasta 10 veces más de lo habitual debido a las intensas lluvias de los últimos días, informado hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que en lo que va de octubre, varias ciudades de Misiones registraron más de 200 milímetros de precipitación acumulada, provocando una crecida en el caudal de agua de las cataratas.Una de las localidades que más lluvias tuvo fue Bernardo de Irigoyen, con un valor acumulado de 324,5 milímetros, en lo que va del mes, según precisó el informe difundido por las redes sociales.

Las lluvias intensas y la crecida del Río Iguazú provocaron días atrás el cierre del paseo peatonal hacia el mirador del Salto Unión, de la Garganta del Diablo, por cuestiones de seguridad y para poner en condiciones las pasarelas, según informó en la oportunidad la Administración de Parques Nacionales.

Confirmaron que el cuerpo hallado en Foz de Iguazú es del canadiense que se cayó en las Cataratas



Confirmaron que el cuerpo del hombre hallado en Foz de Iguazú es del turista canadiense que había caído a las aguas de las Cataratas del Iguazú el pasado lunes, informaron fuentes policiales.

Se trata de un hombre, de 60 años, que se había registrado en un hotel de Puerto Iguazú. La víctima se habría caído cerca de las 11 del pasado lunes desde las pasarelas del Salto Bosetti, en el sector superior de las Cataratas para sacarse una foto, según dijo una guía de turismo.

Personal del Parque Iguazú y de bomberos voluntarios realizaron una intensa búsqueda dificultada por el gran caudal de agua que registra el río Iguazú en estos días por las intensas lluvias en las altas cuencas, en territorio brasilero.

El cuerpo estaba entre unas ramas en cercanías al puente Tancredo Neves (que une Puerto Iguazú con Foz de Iguazú). El hecho se puso en conocimiento del Juzgado de Instrucción de turno en dicha jurisdicción.

Trabajaron en la zona el Instituto Médico Legal y el cuerpo de Bomberos de Brasil y por Argentina actuaron efectivos de la Policía de Misiones, Prefectura Naval Argentina, Bomberos Voluntarios y guardaparques.

CRECIDA DE LOS RÍOS Y DAÑOS EN EL PARQUE

Hace algunos días, la zona de las Cataratas se ve notablemente afectada por la crecida de los ríos Iguazú y Uruguay. Desde la empresa Iguazú Argentina, que concesiona los servicios en el Parque Nacional, confirmaron que la correntada arrastró al lecho del río Iguazú 51 de los 99 tramos de la pasarela que conduce a Garganta del Diablo.

Marcelo Zuliani, gerente de la empresa, explicó: “Estamos esperando que el río vuelva a su nivel normal para poder empezar con la evaluación del estado de los pilotes que sostienen la pasarela. Lo que pudimos ver con un dron es que el agua sacó de su lugar 51 tramos de pasarela y dos tramos en el balcón que da a Garganta del Diablo”.

Concretamente hay 51 tramos de pasarela afectados y dos tramos del balcón que da a la Garganta del Diablo, utilizados por los turistas para permanecer por algunos minutos frente al impactante salto, para tomar fotografías y seguir su camino. Eso, claro, en tiempos de caudal normal.

La crecida del caudal es algo que se preveía y no es la primera vez que ocurre, con lo cual la empresa concesionaria sabía de antemano que se venían tareas de reparación y mantenimiento. “Tenemos unos 20 tramos para reposición inmediata, pero el resto tenemos que mandar a construir nuevamente porque no se va a poder realizar el rescate del lecho del Iguazú en la medida que el caudal no vuelva a la normalidad”, señaló el titular de la firma.