Las ficciones basadas en crímenes verdaderos están en pleno auge en las diferentes plataformas. En algunos casos bajo el formato de docuserie como La niña de la foto o La chica del Vaticano, pero también contamos con versiones que recrean casos como Dahmer, El vigilante o este film que acaba de estrenarse en Netflix, El extraño (The Stranger).

Esta película toma como punto de partida un caso real que fue retratado en los medios de comunicación en el momento que sucedió en 2003 y fue recopilado en el libro escrito por Kate Kyriacou llamado The Sting: The Undercover Operation That Caught Daniel Morcombe’s Killer. El film se basa en la investigación del caso del secuestro y asesinato de un niño australiano llamado Daniel Morcombe de 13 años que desapareció en la parada del autobús en 2003 y también de qué manera un policía trabajó de manera encubierta para conseguir la declaración del culpable.

Thomas M. Wright es el director de esta película que tiene como protagonistas a Joel Edgerton (Obi Wan Kenobi y que también es uno de los productores) como Mark y a Sean Harris (Misión imposible: Fallout) en el rol de Henry Teague. El extraño recorre en medio de una atmósfera agobiante la mente de este asesino que quiere volver a empezar su vida pero que vive en la oscuridad de su pasado. El suspenso no viene acompañado de músicas que despiertan la atención sino que está dado desde la misma línea argumental. El horror de los hechos se mezcla con momentos de incomodidad.

“La mecánica de una investigación encubierta es fascinante (…) Pero lo que nos fascinó a todos más fue la psicología de una relación de dos hombres que están atrapados en un automóvil y atrapados en la vida del otro, pero que constantemente se mienten el uno al otro. Y que hay mucho en juego. Nuestra película es algo así como The Truman Show, pero malévolo”, analizó Edgerton el film en una entrevista otorgada a Sidney Morning Herald por el estreno del film. Esta misión encubierta al que se remite esta historia fue llamada Operación Mr Big que llevó adelante la policía de Queensland en Australia.

El extraño no comienza de una manera lineal contando los hechos sino que los primeros 30 minutos desconciertan un poco porque no queda claro el vínculo entre estos dos hombres que se conocen de manera (pareciera) fortuita. La intriga comienza cuando se dan a conocer las intenciones de este policía y la misión de lograr que el hombre confiese su crimen.

La película tiene muchos momentos de diálogos cortos, con silencios que no hacen más que generar más intriga a esta historia. Es un thriller intenso, oscuro que encuentra su luz en su vínculo con la historia real que relata.

El elenco se completa con Ewen Leslie en el rol de Milliken, Jada Alberts como Det Rylett, Matthew Sunderland, Steve Mouzakis como Paul, Mike Foenander, Lucinda Nicholas y Fletcher Humphrys en el rol del detective Ikin entre otros. Los nombres reales fueron modificados para este film y muchos de los eventos relatados son recreados y no guardan relación con lo sucedido.

Netflix eliminó el “Agregar una casa” que pedía un abono extra en Argentina

En agosto Netflix implementó la función “Agregar una casa” y se generó un fuerte revuelo entre sus usuarios debido a que implicaba un costo extra por compartir la cuenta. Tras las repercusiones, la empresa de streaming anunció que decidió eliminarla en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Sin embargo, planea un reemplazo de características similares denominado “Miembro extra”.

El pasado 22 de agosto empezó a regir la función “Agregar una casa” con un valor de 219 pesos más impuestos por cada vivienda extra que se agregaba a una cuenta de Netflix. De ese modo, todas las personas que compartían su perfil con amigos o familiares pasaron a tener un aumento en el costo y eso generó diversas críticas por parte de los usuarios.

La empresa se hizo eco de las repercusiones y por eso, este martes anunció que eliminará la función. Sin embargo, en el blog de la compañía about.netflix.com se adelantó que el próximo año se implementará una propuesta similar y que ya está operativa en Chile, Perú y Costa Rica. La misma permite compartir cuentas pero de manera más sencilla.

“Luego de escuchar los comentarios de los consumidores, decidimos discontinuar las funciones de ‘Agregar una casa’ en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana”, informó Netflix de manera oficial. Además, anunciaron que se encuentran trabajando en buscar una alternativa para los usuarios que desean compartir su cuenta con otras personas.

Al respecto, se indicó que “nos enfocaremos en facilitar que las personas que comparten una cuenta puedan transferir su perfil al iniciar su propia membresía, y que todos los miembros puedan administrar sus dispositivos y crear subcuentas”. La nueva función se denominada “miembro extra”, será sencilla de usar y podrá habilitarse “si quieren pagar por familiares o amigos”.

La alternativa al “Miembro extra” se encuentra disponible desde marzo en algunos países y se espera que en Argentina esté habilitada a inicios de 2023. Si bien por sus características no es muy diferente al de “Agregar una casa”; Netflix explicó que tuvo una mayor aceptación en las localidades donde fue puesta a prueba.

A modo de adelanto se informó que será más simple y permitirá “crear una subcuenta con un perfil independiente, con acceso individual de usuario y contraseña, y recomendaciones personalizadas”, detalló Télam.

La decisión de cambiar de postura se dio en el marco de una desaceleración en la cantidad de suscriptores debido a la variada competencia que surgió durante los últimos tiempos. Por eso, la empresa apuntó a cobrar a aquellos usuarios que accedían utilizando la cuenta de otra persona. De hecho, se estima que 1 de cada 3 hogares no paga por el servicio.

Para apaciguar dicha situación, otra medida que la compañía está implementando en algunos países es incorporar publicidad en el plan más económico. Al trascender la información, Netflix llevó tranquilidad y aclaró que “lo estamos lanzando en 12 países y no estará disponible en Argentina”.

“A medida que aprendemos y mejoramos el plan Básico con anuncios, decidiremos si lo lanzamos en más países. En Argentina los consumidores pueden elegir entre nuestros tres planes disponibles”, indicaron a Télam.

El plan “Básico con anuncios” estará disponible a partir del 10 de noviembre en 12 países: Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, México y el Reino Unido. Mientras que el 1 de dicho mes se activará en Canadá y México; y el 3 de noviembre, a Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Australia, Corea del Sur y Japón. En dichos países, la suscripción al plan más económico será de 5,49 euros (6,99 dólares) con anuncios de publicidad.

Pese al descenso de suscriptores, Netflix anunció que incorporó cerca de dos millones y medio de usuarios nuevos durante el tercer trimestre de 2022. Logrando así, ganancias de casi 8 mil millones de dólares, es decir, un incremento cercano a los 6 puntos de sus ingresos interanuales.