Simona Halep, ex número 1 del mundo, quedó suspendida temporalmetne tras haber dado resultado positivo en un antidoping realizado durante el pasado mes de agosto, mientras competía en el US Open.

La sustancia encontrada fue Roxadustat, la cual favorece la oxigenación en sangre. Se suele utilizar con regularidad para mejorar el rendimiento deportivo, aunque suele recetarse por los medicos para pacientes que tengan problemas renales y desarrollen anemia.

Si bien Halep logró subirse a la cima del ranking, su presente no es el mejor. Su nivel está lejos de lo que alguna vez fue y un claro ejemplo fue su eliminación en la primera ronda del Abierto de los Estados Unidos.

Tras conocerse su sanción, Simona público un duro descargo en sus redes sociales, donde dejó en claro que luchará por mostrar que es inocente.

El descargo de Halep

“Hoy comienza el partido más difícil de mi vida: una pelea por la verdad. Me notificaron que di positivo de una sustancia llamada Roxadustat en una cantidad extremadamente baja, que vino como el shock más grande de mi vida.

A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa ni siquiera se me pasó por la cabeza una vez, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Frente a una situación tan injusta, me siento completamente confundida y traicionada.

Voy a luchar hasta el final para demostrar que no tomé, conscientemente, ninguna sustancia prohibida y tengo fe de que tarde o temprano saldrá la verdad.

No se trata de los títulos o del dinero. Se trata del honor y la historia de amor que he desarrollado con el juego de tenis en los últimos 25 años.

Simona”.