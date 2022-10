Carlos Sánchez fue uno de los futbolistas más detacados en los primeros dos años deMarcelo Gallardo como director técnico de River Plate. El futbolista jugó en el Millonario de 2011 a 2013, luego se marchó a México porque no era tenido en cuenta por Ramón Díaz. En 2014 regresó por pedido del Muñeco y se quedó hasta fines de 2015. Ganó el título de la B Nacional 2012, Sudamericana 2014, Libertadores 2015, Recopa 2015 y Suruga Bank 2015.

El uruguayo que disputó 137 partidos y convirtió 28 goles, habló sobre la despedida del entrenador del club de sus amores y lo que marcó él en su carrera. “Lindos momentos se vivieron en el Monumental. Me sentí muy tocado con eso, con todo lo que pasó, con lo que Gallardo habló que se iba a ir. Yo podía estar ahí y haberle agradecido por todo lo que hizo por mí. Por cómo me ayudó personal y futbolísticamente. Me ayudó un montón”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Voy a ser siempre un agradecido, me brindó todo para que pueda jugar y confiar en mi potencial. Fue él que me ayudó a potenciar y estar en la selección e ir al Mundial. Se agradece y mucho”.

“Él es claro y sincero. Te dice: ‘Mirá, preciso esto y esto de vos. Te muestro el video y sé que lo podés hacer’. Deja en claro lo que él quiere para vos y para el equipo. Él te adapta el potencial para que el equipo pueda funcionar de la mejor manera. Desde el primer momento que llegó en 2014, cuando yo había llegado de México, me dijo: ‘Vos sos éste, éste y éste y yo quiero eso’. Eso me marcó y ayudó. Va a ser inolvidable, los momentos que pasé en ese plantel de Gallardo”, destacó en diálogo con Embajadores del Gol.

Para cerrar, contó los detalles de Gallardo que lo sorprendieron y marcaron: “Me marcaron muchas cosas, pero cosas que muchas veces no ves en un técnico, que empezaba con un táctico. Mojaba la cancha, hacía el táctico y decía que fuéramos calentando de a poco. Íbamos conociendo cómo quería jugar él. Al jugador le llega más el mensaje, empezar con un táctico, con jugadores que te están marcando, vos hacés los movimientos que te dice. Iba por líneas manejando todos los movimientos. Eso es lo que uno va diferenciando, que es un entrenador que siempre tiene algo para mejorar”.