Este episodio de #ArgentinoPorUnDía tuvo como protagonista a Natti Natasha, una de las máximas referentes de la música urbana y el encuentro fue en el Museo Nacional de Arte Decorativo.

La artista de 35 años llegó al país para la presentación de su nuevo tema junto a María Becerra: “Lokita”. “La canción la está rompiendo, tenemos el apoyo de Argentina y del mundo entero”, se entusiasma Natti respecto al lanzamiento del single de reggaeton. Las figuras de la música urbana hicieron el videoclip en Buenos Aires, bajo la dirección del director venezolano Nuno Gómes, en la histórica Casa de la Cultura.

Es la tercera vez que la artista dominicana viene al país, pero sus anteriores visitas fueron por muy poco tiempo y no llegó a conocer casi nada de las distintas propuesta que Buenos Aires ofrece a los turistas. Esta oportunidad fue distinta: si bien Natti Natasha vino con una agenda ajustada por la promoción de “Lokita”, también le permitió recorrer y disfrutar de una ciudad que la atrapa.

Entre esas actividades que realizó fue conocer el estadio Monumental para ver un partido. “Fui a la cancha de River, estuvo espectacular, encima era la despedida de su director técnico, (Marcelo) Gallardo. Estaba todo el mundo triste, yo sentía que si hablaba cuando no debía me iban a tirar una pelota en la cara”, suelta, entre risas.

Desde su cuenta de Instagram mantuvo al día a sus seguidores sobre los diferentes lugares que iba visitando. Además, les pedía consejos sobre planes para concretar en estos días. “Mucho me mandaban a varios restaurantes de asado, pero yo no como carne. La gente me tiraba para probar, pero al día de hoy sigo firme”, advierte Natasha, quien cuenta que la comida de Argentina le pareció muy rica, y encontró una gran variedad de opciones dentro del veganismo que practica.

“Le escribí a María (Becerra) para vernos, pero ella está de gira, así que no tuve la oportunidad de encontrarnos”, lamenta la artista, quien también tiene una buena amistad con Cazzu. En su anterior visita, para promocionar “Mayor Que Usted”, con Daddy Yankee y Wisin & Yandel, había dicho que le encantaría hacer un tema con Becerra, Tini y Duki. La primera, se cumplió. “Yo tenía una cosita ahí arreglada pero no podía decir nada”, recuerda, sobre “Lokita”. Respecto a Tini y Duki, es más precavida: “No sé, no sé… nada todavía”.

Luego de recorrer el interior del Museo Nacional de Arte Decorativo y sus jardines, Natasha pasó por el Diccionario Argento y el Test de Argentinidad en Sangre, segmentos en los cuales se ponen a prueba los conocimientos sobre nuestro país. El primero consistió en completar unas frases conocidas por todos los argentinos y luego adivinar, entre las opciones, quién las había pronunciado. En el segundo juego, se le mostró algunos objetos (el célebre cosito de la pizza, el souvenir del clima y una tarjeta SUBE), y Natti tuvo que descifrar para qué servían.

Al final la invitamos a preparar una ronda de mates y ver si en estos días en nuestro suelo había aprendido la técnica. “Me encantó el mate, yo lo tomo amargo”, deslizó, mientras cebaba uno por primera vez. Antes de finalizar, reconoció que hay muchas cosas de la Argentina que aún no conoce pero que son “una buena razón para volver”.

#ArgentinoPorUnDía es una producción de Infobae que acompaña a los principales artistas del mundo que llegan a Buenos Aires para realizar sus shows a introducirse en el universo de nuestras prácticas. Desde un desayuno al aire libre con mate y medialunas hasta un paseo por San Telmo y un asado, los músicos probarán distintas comidas, conocerán de nuestra historia y experimentan el sentimiento de ser argentino, aunque sea por un día.

Cómo nació la idea de grabar “Lokita” junto a María Becerra

“Tenía una idea grabada y me gustaba el concepto porque incluía a varios países. Escuché una voz como la de María. Había algo sobre la coquetería, lo juguetón. Le pregunté y me respondió que sí. Ella grabó su parte a la distancia, le conté un poco sobre la canción y le di toda la libertad. Después la conocí personalmente en el rodaje del clip”, recordó Natti Natasha.

“Lokita” ya se encuentra en el top 10 de las radios latinas. El hit fue producido por DJ Luian y Mambo Kingz, y posee una letra sensual y provocadora, y un ritmo contagioso. Recordemos que Natti es la propulsora de un movimiento imparable de mujeres dentro del género urbano, tomando por sorpresa a la industria latina.