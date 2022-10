Cada vez más argentinos consideran la opción de emigrar hacia Europa u otros destinos en busca de mayor estabilidad y proyección a futuro debido al complicado contexto macroeconómico nacional.

Con un aumento de precios del 78,5% en los últimos 12 meses, la vida de los argentinos es día a día más complicada. Es por esto que, quienes pueden, no dejan de pensar en la posibilidad de irse del país en busca de mejores perspectivas.



En este sentido, hay naciones europeas que buscan trabajadores y están dispuestas a abrirle sus puertas a los argentinos con salarios que superan los u$s 2000. Y no, no se trata ni de España, ni de Portugal, sino de otros dos destinos más originales: Croacia y Dinamarca.

EMIGRAR A EUROPA: ¿CÓMO MUDARSE A DINAMARCA?



Dinamarca posee una amplia oferta laboral y un sitio web específico para que extranjeros consigan trabajo, lo que permitirá luego acceder a una visa laboral para extender el tiempo de estadía en el país.

Para acceder a esta, en primer lugar se debe conseguir empleo y, allí, evidenciar la contratación laboral de forma legal. Una vez que se tiene esto, la visa de trabajo se solicita a través del sitio web oficial: New to Denmark (nyidanmark.dk).

Conseguir empleo en Dinamarca siendo extranjero se ve facilitado por la página que el gobierno danés dispone específicamente para esto: Work in Denmark. Aquí, distintas empresas publican solicitudes más que variadas.

Desde lavaplatos hasta albañiles, ingenieros en sistemas o programadores, en Dinamarca hay espacio para todos. Entre los profesionales más demandados se destacan los médicos -con salarios promedio de u$s 135.000 por año- los científicos, investigadores, ingenieros y desarrolladores web, quiénes en promedio ganan unos u$s 55.000 anuales en el país nórdico.

Pese a la necesidad de Dinamarca de contratar trabajadores especializados, también hay muchos puestos a cubrir en el área de servicios: los sectores de gastronomía y construcción requieren empleados constantemente, desde lavaplatos o cocineros hasta plomeros y albañiles.

MUDARSE A EUROPA: ¿CÓMO VIVIR EN CROACIA?

Por su parte, la bella nación de Croacia ofrece grandes oportunidades para quienes trabajan 100% online. Esto se debe a que la nación es una de las 12 de la Unión Europea (UE) que adhirieron al programa “Nómades Digitales”.

Este facilita una visa por 12 meses -sin posibilidad de renovación- a todos los trabajadores que puedan desarrollar sus actividades laborales normales de forma totalmente virtual y lo que permite es apresurar y simplificar los trámites para obtener los documentos legales de estadía.

Este programa surgió luego de la pandemia del Covid-19, la cual afectó duramente a la economía croata y su dependencia del turismo extranjero. Así, “Nómades Digitales” apunta a recuperar la llegada de viajeros y la inyección de dinero de estos en el turismo de la nación europea.

“Un nómada digital es un nacional de un tercer país (es decir, un ciudadano no perteneciente a la UE, el Estados Unidos o Suiza) que está empleado o realiza un trabajo a través de la tecnología de la comunicación para una empresa o su propia empresa que no está registrada en la República de Croacia y no realiza trabajos o presta servicios a empleadores en la República de Croacia”, explica la página oficial del programa.

Para acceder a este programa siendo un nómade digital no se precisa una visa, pero sí un permiso laboral del gobierno de Croacia. Este se puede solicitar a través del sitio web oficial: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Temporary stay of digital nomads (gov.hr)

Además, cabe destacar que este programa permite también la emigración de familiares cercanos a quién obtuvo su visa de residencia laboral como nómade digital.

Esto incluye parejas de “matrimonio de derecho consuetudinario”, es decir, parejas no casadas que han estado juntas por más de tres años en una pareja sin hijos, y menos si tienen un hijo juntos.

“Se debe proporcionar prueba de que han estado juntos durante al menos tres años, a través de una declaración, contratos de alquiler conjuntos, declaraciones de testigos y otra documentación de respaldo que muestre claramente su relación a largo plazo”, especifican desde Croacia.

EMIGRAR A CROACIA: ¿CÓMO APLICAR AL PROGRAMA NÓMADES DIGITALES?

Para aplicar al programa “Nómades Digitales”, Croacia exige una serie de documentos que deben presentarse ya sea en croata o en inglés. Estos son:

Completar el Formulario 1a (formulario bilingüe). A este, se deben adjuntar los siguientes requisitos:

Copia de un documento de viaje válido (pasaporte);

Comprobante de seguro de salud por el período de tiempo que se planea estar en Croacia;

Una prueba de propósito: un contrato de trabajo u otro documento como una carta oficial firmada que demuestre que la persona realiza un trabajo a través de tecnología de comunicación para un empleador extranjero o su propia empresa no registrada en la República de Croacia)

Presentar una prueba de medios de subsistencia (dinero para mantenerse) durante la estadía en Croacia. Puede ser:

Un extracto bancario que demuestre que se tiene el monto total requerido para el año;

Un extracto bancario que demuestre ingresos regulares por el monto mensual requerido;

Recibos de pago de los últimos seis meses que muestren la cantidad mensual requerida.

Estos datos deben probar que se poseen ingresos correspondientes a, al menos, 2,5 salarios netos mensuales promedio en Croacia (actualmente poco menos de u$s 3000 por mes).

Prueba de que no se fue condenado por delitos penales en el país de origen o en un país en el que se haya residido durante más de un año inmediatamente antes de llegar a la República de Croacia: debe ser un documento legalizado.

Dirección de estadía en la República de Croacia: se puede proporcionar una dirección temporal como la dirección de la estancia prevista (albergue/hotel si tiene una reserva/reserva confirmada de alojamiento).