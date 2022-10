Boca y Racing se disputaron el título de la Liga Profesional de Fútbol 2022. Sin embargo, el partido no los enfrentaba a ellos sino al Xeneize contra Independiente (clásico rival de la Academia), y al conjunto celeste y blanco de Avellaneda ante River (archienemigo del equipo de la ribera). Desde que se supo que la última fecha del torneo definía el nuevo campeón argentino e iba a cruzar a dichos clubes, se puso en duda la honestidad de los contrincantes que no luchaban por la estrella.

Por ese motivo, Jorge Amor Ameal dio su opinión con respecto al tema luego de la consagración de Boca. “Algunos periodistas, no todos, y también por la redes sociales, dudaron de los jugadores y una vez más se demostró la honestidad del futbolista argentino. Éso le hace muy bien a todos los que estamos en este deporte”, admitió el Presidente de la institución.

El máximo mandatario azul y oro aseguró que no gritó los goles de River: “Grito los goles de Boca. No creo que la mayoría de los hinchas de Boca lo hayan gritado. Quizás alguno, no sé, festejaron que el equipo que estaba en la pelea con nosotros no sumaba los puntos para salir campeón”.

“Este es un logro de todos los que trabajamos por un Boca mejor. No hay que olvidarse que aparte de ser bicampeón, salimos campeones en el fútbol femenino, en la reserva, en la cuarta división, estamos cerca de lograr dos copas más”, dijo Jorge en diálogo con Télam. Y agregó: “Pero no me olvido de todas las actividades deportivas que antes no había, como el hockey sobre césped, un beneficio para los socios. La verdad que estamos conformes y tranquilos”.