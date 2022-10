Miles de personas hacen fila frente a oficinas del ANSeS de todo el país, algunas desde anoche, para poder realizar la inscripción al bono para adultos sin ingresos de $ 45.000, que se pagará en dos cuotas. Aunque el trámite se puede realizar de manera virtual, la escena de las largas filas se repite en los centros neurálgicos de casi todo el país.

Hace unas semanas que el Gobierno anunció la llegada de lo que se denomina IFE 5, el pago de dos cuotas de $ 22.500 para noviembre y diciembre. Si bien, la mayoría de beneficiarios optó por hacer el trámite de manera online (www.anses.gob.ar), hay una gran cantidad que opta por hacerlo de manera presencial en las oficinas de ANSES.

Ante el comienzo de la inscripción, desde el domingo por la noche se ven filas interminables frente a oficinas de la Ciudad de Buenos Aires, de varios municipios del Conurbano bonaerense, de Rosario, de Córdoba, de La Pampa, de Tucumán, de Mendoza y de tantos otros puntos del país.

“El viernes estuve acá, sentado, con frio y hambre. Traje el documento, me hicieron volver y ahora estoy nuevamente esperando, les daré lo que me pidan. Necesito el bono con alma y vida, estoy en situación de calle”, contó un hombre en charla con Cadena 3 Rosario.

En la misma fila, otro hombre contó: “Llegué a las 12 de la noche, con mi hija que me vino a acompañar. Lo necesito mucho para comprarle las cosas de la escuela a ella. Estoy sin trabajo desde hace varios años. Tengo 61, no tengo obra social ni nada. Esto viene muy bien”.

“Entrar online es un trastorno. Muchas veces te rechaza el trámite porque dice que estoy cobrando algún tipo de ayuda cuando no es así. Hay datos que están mal y la única manera que podés aclararlo es cara a cara. No sé si la página funciona bien o no, lo que sé es que si alguien está cobrando algo a mi nombre, no soy yo“, se quejó una persona en la cola de la sucursal principal de la Ciudad de Córdoba, en una entrevista realizada por El Doce TV.

La misma escena se repite en Tucumán. “Estoy desde anoche haciendo la cola porque necesito el dinero. No recuerdo la clave fiscal para poder entrar en el sitio y no me quedó otra que venir en persona. Somos cientos los que hicimos lo mismo“, contó una mujer de 58 años en charla con el canal de noticias TN.

En casi todo el país, en los centros neurálgicos más importantes, la imagen es la misma: cuadras de cola frente a oficinas de ANSeS y cientos de personas esperando para ser atendidas.

Los requisitos para acceder al Refuerzo son tener entre 18 y 64 años; no poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo; no ser titular de ninguna prestación, como jubilación, pensión, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Progresar, Desempleo, Potenciar Trabajo, entre otras; y no contar con Obra Social o Prepaga.

Según se anunció, el pago de la primera cuota será desde el lunes 14 de noviembre por terminación de documento.

FUENTE: Clarín