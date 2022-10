A unos meses de haber sido mamá otra vez, Luisana Lopilato decidió que era momento de una renovación de estilo. Por eso, la actriz fue a pasar un día a la peluquería y compartió el paso a paso de su nuevo look con sus seguidores en las redes sociales.

“¡Nuevo look!”, escribió Luisana desde Canadá. “Siento que volví a mi adolescencia. ¿Les gusta?”, consultó a sus seguidores, revelando una melena platinada con un flequillo tupido y recto que cubre su frente.

Pronto, el posteo se llenó de comentarios positivos. “Mia Colucci is back”, “¿Y por qué parecés de 17?”, le escribieron en relación a su papel en Rebelde Way. Lo cierto es que no es la primera vez que la esposa de Michael Bublé busca cambiar su estilismo aunque de base, suele tener un estilo más clásico. Se trata de pequeños retoques que la llevan a lucir distinta, y este claramente es uno de esos casos.

Con mechas mucho más claras de las que su cabello rubio y con un tupido flequillo se la puede ver renovada por completo. La actriz volvió a ser madre en agosto. “Del amor es la vida y es la luz y ella… nuestra pequeña Cielo Yoli Rose Bublé. ¡¡Con 3,8 kg por fin llegaste a nuestras vidas!! ¡¡Gracias Dios por esta bendición infinita de hacernos tus padres!! ¡Te amamos!”, escribió la pareja en ambas cuentas, en castellano y en inglés.

Además, sumaron al saludo a sus otros tres hijos: Noah, de 9 años; Elías, de 6, y Vida, de 4. El nombre de la beba lo había mantenido en secreto y solo había adelantado que era obra de uno de sus hermanos, aunque no quiso revelar cuál.

Luisana esperó la llegada de Cielo con tranquilidad, en familia y en contacto con sus seguidores de Instagram. Previamente había celebrado el baby shower rodeada de su entorno más íntimo. “Fue un día muy especial y nos vamos despidiendo de la panza. Gracias a mis amigas y familia que se encargaron de preparar un baby shower espectacular, me hicieron sentir muy especial y querida. Ahora sí, entramos en la cuenta regresiva”, escribió junto a un álbum de la celebración con sus seres queridos.

Horas antes de ser mamá se abrió a un juego de preguntas y respuestas en la red social. Allí contó que iba a ser “un parto muy cuidado y acompañado, pero no va a ser en casa”. Por otra parte, un usuario quiso saber el sexo y el nombre de su futura hija. “Es una bebita… y es todo lo que puedo contarles por ahora”, expresó dejando un manto de duda que finalmente fue develado como Cielo Yoli Rose.

“¿Cómo te venís sintiendo? ¿Nerviosa o más relajada?”, fue otra de las preguntas que le llegaron. “¡Me encanta estar embarazada! Amo todo el proceso, pero ahora que estoy muy, muy cerquita de la fecha, me siento un poco más ansiosa. La queremos conocer ya”, admitió la actriz.

En cuanto a su carrera laboral, por ahora se encuentra maternando y acompañando a su esposo en su gira, pero pronto viajará a Buenos Aires para instalarse junto a su familia para subirse al escenario y volver a ponerse en la piel de Paola Argento para el regreso de la familia más querida, Los Argento en la sticom Casados con hijos. Sin dudas será un éxito de taquilla en la calle Corrientes. Pero antes, estrenará Matrimillas, junto a Juan Minujin, una comedia romántica que llegará a Netflix en diciembre de 2022.

Esta es la primera vez que Luisana se anima a algo más osado, ya que generalmente es más clásica para sus atuendos y sus peinados. Si bien no es un cambio tan radical, lo cierto es que la esposa de Michael Bublé se ve distinta con flequillo y unas mechas mucho más claras.