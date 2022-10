Cada 25 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de las Personas de Talla Baja, una efeméride muy significativa que tiene como finalidad sensibilizar y concienciar a la población acerca del respeto hacia las personas de talla baja y su derecho a la inclusión.

En este día especial, Juan Andrés, vecino de Concepción que padece acondroplasia, habla sobre su historia de vida.

Qué es la acondroplasia

Se estima que a nivel mundial una de cada 25 mil personas nace con una alteración genética, conocida como acondroplasia.

Es un trastorno que afecta el crecimiento y desarrollo de los huesos, cartílagos y tejidos conectivos, ocasionando el tipo más común de enanismo.

Se caracteriza por baja estatura (inferior a 1,25 metros), un rango de movimiento limitado en los codos, macrocefalia, brazos y piernas cortos, dedos pequeños e inteligencia normal.

Con la celebración de este día mundial se pretende resaltar los derechos de las personas de estatura baja. En Estados Unidos se escogió el mes de octubre como Mes Nacional de Concientización sobre el Enanismo.

Origen del Día Mundial de las Personas de Talla Baja

La creación de este día mundial en el año 2013 ha sido por iniciativa de Little People of America (LPA), para homenajear el nacimiento de Billy Barty (fundador de esta organización en el año 1957), con la finalidad de agrupar a personas de talla baja para compartir experiencias, información y los desafíos que enfrentan las personas con esta condición.

La selección del día y mes para celebrar esta efeméride coincide con la fecha de nacimiento del actor estadounidense William John Bertanzetti, mejor conocido como Billy Barty. Fue una de las primeras personas que trabajó en pro de los derechos de las personas con talla baja.

Little People of America (LPA)

Little People of America (LPA) es una organización internacional sin fines de lucro fundada en el año 1957 por el actor Billy Barty. Tiene como misión fundamental brindar apoyo a personas con acondroplasia y sus familias. Asimismo, genera recursos e información acerca de esta condición o trastorno genético.

Billy Barty

Durante ese año Barty convocó a personas de baja estatura a congregarse en una reunión que se llevó a cabo en Reno, Canadá. De allí surgió esta organización internacional, la cual se denominó originalmente Midgets of America. Posteriormente, en el año 1960 cambió su denominación a Midgets and Dwarfs of America.

Finalmente, se modificó su nombre a Little People of America (LPA). A partir del año 2010 esta organización contabilizó unos 6.800 miembros. En la actualidad LPA cuenta con 73 capítulos locales que se reúnen regularmente. Asimismo, celebran una conferencia anual y publican un boletín trimestral titulado LPA hoy.

¿Cómo se celebra este día mundial?

En la celebración de esta efeméride las edificaciones públicas de varias partes del mundo se iluminan de color verde, en apoyo y solidaridad con las personas de talla baja y sus familias.

Por otra parte, se pueden utilizar prendas de vestir de color verde y tomarse una foto con la mano levantada, para publicarla en las redes sociales.

Comparte imágenes, videos e información interesante sobre el Día Mundial de las Personas de Talla Baja en las redes sociales. Utiliza el hashtag #DíaMundialDeLasPersonasDeTallaBaja